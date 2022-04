La guitarra de JAF mantiene encendido el fuego del rock

JAF retoma la ruta rumbo al sur para un show en Neuquén con su compañera de toda una vida: la guitarra. El músico que supo ser parte de Riff y que construyó una sólida carrera solista a base de blues y rock ‘n roll, dará un show personal, este jueves a las 22, en Casino Magic de Neuquén.

Tras una pandemia que lo mantuvo activo entre shows virtuales y el trabajo en su nuevo disco, JAF regresó al vivo real para recorrer buena parte de su rico cancionero, mientras prepara la edición del que será el sucesor de “Instinto” (2017).



En un diálogo telefónico con RÍO NEGRO, Juan Antonio Ferreyra, tal es su nombre real, habló del show que dará no sin antes agradecer el recibimiento de parte del público local: “Cuando uno es forastero necesita contención, un sentimiento que no maneja dinero, para mi es algo muy valioso”.

“Yo voy a tocar la guitarra, que es lo que más me gusta hacer y esperando que venga toda la familia porque es un espectáculo para toda la familia”, avisa el músico.

Sobre la puesta en escena, JAF, que estará solo junto a sus guitarras, aclara que es imposible mover una banda con tanta distancia, por lo que estas presentaciones sumamente íntimas que permiten un contacto directo con el público son una buena forma mantener esa relación directa con la gente. “Puedo usar alguna máquina en dos o tres temas, después toco la guitarra bien fuerte”, resume como para que no haya dudas sobre cómo sonará el show.



Ahora bien, respecto de qué va a sonar, JAF sabe que no hay misterios: “Voy a tocar lo de siempre, van a estar las canciones de los últimos discos que quizás aún sean nuevas para mucha gente, pero no puedo dejar de cantar los temas que la gente conoce. ‘Maravillosa esta noche’, ‘Tal vez mañana brille el sol’, ‘Todo mi amor’… Si no canto eso, me matan”. (risas)

En este momento, además de tocar cada fin de semana, JAF se encentra abocado a los trabajos finales de lo que será su próximo disco de estudio, que saldrá cerca de fin de año y que todavía no tiene nombre. “Para septiembre u octubre está previsto que salga los primeros temas del disco nuevo. Estoy seguro de que se van a sorprender todos”.

"Instinto", el último disco de JAF que espera una nueva vida

“Instinto”, aunque editado unos años antes de la pandemia, JAF siente que el encierro por el coronavirus decretado en marzo de 2020 le quitó recorrido y que, por eso motivo, no le llegó al público como él cree que ese trabajo se merecía. “A mí me gusta mucho, pero no ha tenido difusión, pocos lo han escuchado en vivo, voy tocar mucho los temas de ‘Instinto’ cuando presente el disco nuevo porque es un trabajo que a mí me gustó mucho”.

Respecto de la poca difusión de este disco, JAF cree que no todo pasó por la interrupción shows que provocó la cuarentena. “A veces surgen algunas modas que tienen mucha difusión y la gente las conoce inmediatamente, pero hay otras obras que no tienen tanta difusión y el público las descubre mucho tiempo después. Y eso creo que va a pasar con ‘Instinto’”.

Las entradas para el show en Neuquén están en venta en Flipper (Av. Argentina 179, Neuquén); en boletería del casino y a través de entradauno.com.ar.

Durante los meses más duros de la pandemia, aquellos de encierro total, JAF programó una serie de shows virtuales que ofreció cada miércoles a las 20. Fueron unos 40 shows con los que el músico se propuso acompañar con su música al público recluido, a la vez que fueron un modo de darse a sí mismo la posibilidad de seguir tocando y mantenerse conectado con sus seguidores. “Cuando paso el tema de la reclusión obligada hubo mucha incertidumbre y angustia de parte de la gente y quienes somos independientes notamos que al no laburar no entraba guita a casa, y aparecen problemas como consecuencia de eso”, recordó JAF.

“Yo me dediqué a tocar por internet cada miércoles y mucha gente lo recuerda. Después, también los sábados junto a mi hija Virginia. Fueron como 40 shows a lo largo de tres meses para toda la gente y tuvieron una repercusión muy buena porque era un acompañamiento muy bien recibido de parte de mucha gente y la verdad que eso hace mucho bien”.

En aquellas circunstancias, el guitarrista reconoce que la música era lo de menos: “Vos podés tocar la guitarra, cantar, pero si no lo haces con sentimiento, y ese sentimiento no es positivo para la gente, real mente no sirve para nada, la música sola no sirve”.

Además de aquellos shows virtuales, JAF terminó de redondear los bocetos de los temas que finalmente grabó este año, “además de arreglar un montón de cosas de mi casa”. (risas)

“A partir de 2018, comienzos de 2019, yo ya estaba muy decidido a grabar, pero mirá cuándo lo hice finalmente, en 2022”, dice JAF, a modo de reflexión. “No teníamos todos los temas, pero sí te diría el 50 por ciento del disco”.

Por último, sobre el presente y le futuro del rock, tantas veces dado por muerto, JAF tiene un buen punto al respecto: “De la misma manera que el ser humano sigue encendiendo el fuego, porque el primero que encendió fuego le dio calor a todos los que estaban con él, y de la misma manera que el hombre siguió encendiendo e l fuego hasta el día de hoy, en el momento en que el ser humano agarró la guitarra eléctrica y Jimi Hendrix dijo ‘un, dos, tres, cuá’ con su Stratocaster y eso fue bueno para el ser humano en general, eso va a continuar eternamente como continúa el fuego”.