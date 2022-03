La historia del himno pacifista de John Lennon que este viernes sonó en toda Europa por Ucrania

¿Qué es lo que pretende con esto?, le preguntaron a John Lennon. Y él, espontáneamente respondió: «Todo lo que queremos decir es que deben darle una oportunidad a la paz«. La frase no tardaría en convertirse en una de las consignas pacifistas más celebradas y citadas de la historia.

Pero antes, o acaso a partir de ello, fue un himno contra toda violencia grabado de manera casera por John y Yoko en 1969 y que este viernes sonó en simultáneo a través de 150 emisoras de radio públicas de 25 países europeos.

La iniciativa fue de Radioeins, la radio pública de Berlín, miembro de la Unión Europea de Radiodifusión. De esta forma, el mensaje se lanzó con el fin de demostrar «frente al horror del ataque de Rusia a Ucrania, cómo el poder de la radio puede amplificar el apoyo a la paz y crear un movimiento unido en todo el continente».

El origen de “Give Peace a Chance” puede encontrarse entre las sábanas blancas de la habitación 1742 del Hotel Queen Elizabeth, de Montreal. Allí, el flamante matrimonio Lennon-Ono realizaba su segundo Bed-In, la particular luna de miel que consistió en una encamada por la paz abierta a ciertos medios y celebridades de la época. La primera de ellas sucedió en el Hotel Hilton de Amsterdam, ente el 25 y el 31 de marzo de 1969.

Tras la publicación del álbum “Two Virgins”, donde ambos artistas aparecían desnudos en la tapa y contratapa, el mundo esperaba otra cosa en Amsterdam: esperaba (al menos algo de) sexo explícito. Lejos de eso, se trató de una muy original -y provocativa para su tiempo- manifestación por la paz contra la Guerra de Vietnam. Una vez terminado el primer Bed-In, el matrimonio viajó a Viena, donde John pronunció la célebre frase: «Todo lo que queremos decir es que deben darle una oportunidad a la paz».

Los planes para realizar el segundo Bed-In en Nueva York chocó contra la prohibición que cayó sobre Lennon de ingresar a Estados Unidos por sus problemas con las drogas, más precisamente con la marihuana. Por lo que se trasladaron a Montreal, Canadá, donde, el 26 de mayo, se instalaron en las habitaciones 1738, 1740, 1742 y 1744 del Queen Elizabeth.

La canción, grabada en la habitación 1742 el 1 de junio de 1969, tuvo su obvio punto de partida en aquella respuesta de Lennon. Sus palabras rondaron su mente desde entonces, las repitió para sí mismo hasta que encontró música en ellas. Y un mensaje para un mundo en guerra.

A la sesión de grabación asistieron varias celebridades, entre ellos Timothy Leary, Allen Ginsberg y Petula Clark, entre otras. Lennon tocó la guitarra acústica, y, junto a él, Tommy Smothers de los Smothers Brothers tocando también la guitarra acústica. Kyoko Chan Cox Ono, la pequeña hija de Yoko Ono, participó con una pandereta y en todos los coros. La canción fue editada como single con «Remember Love» de Yoko Ono en el lado el 4 de julio de 1969 en Inglaterra y tres días después en Estados Unidos.

Esta canción grabada de manera improvisada con un aparato de ocho pistas en la cual Lennon decía todo aquello que no lo representaba política e ideológicamente le reposicionó política e ideológicamente, luego del paso en falso dado con la letra de “Revolution”. Despojado definitivamente del corsé que había comenzado a significar The Beatles, Lennon desató su lengua y comenzó a decir lo que realmente pensaba acerca del mundo. Luego vendrían “Imagine”, “Power to the People” y “Workin Class Hero” (Héroe de la clase trabajadora) entre otros manifiestos políticos y sociales hechos canción.

Qué dice "Give Peace a Chance"

¡Dos, uno-dos-tres-cuatro!

Todo el mundo habla de

Bagismo, Shagismo, Dragismo, Madismo, Ragismo, Tagismo

Este-ismo, ese-ismo, es-m, es-m, es-m

Todo lo que decimos es que hay que dar una oportunidad a la paz

Todo lo que decimos es que le des una oportunidad a la paz

Golpea.

Vamos, todo el mundo habla de

Ministros, ministros, barandas y botes

Obispos y pescadores y rabinos y papas y adiós, adiós

Todo lo que decimos es que hay que dar una oportunidad a la paz

Todo lo que decimos es que hay que dar una oportunidad a la paz

Déjenme decirles ahora

Todo el mundo habla de

Revolución, evolución, masturbación, flagelación, regulación, integraciones

Meditaciones, Naciones Unidas, felicitaciones

Todo lo que decimos es que hay que dar una oportunidad a la paz

Todo lo que estamos diciendo es dar una oportunidad a la paz

Todo el mundo habla de

John y Yoko, Timmy Leary, Rosemary, Tommy Smothers, Bobby Dylan, Tommy Cooper

Derek Taylor, Norman Mailer, Alan Ginsberg, Hare Krishna, Hare, Hare Krishna

Todo lo que decimos es que le den una oportunidad a la paz

Todo lo que decimos es dale una oportunidad a la paz

Todo lo que decimos es dale una oportunidad a la paz

Todo lo que estamos diciendo es dar una oportunidad a la paz

Todo lo que estamos diciendo es dar una oportunidad a la paz

Todo lo que decimos es dar una oportunidad a la paz

Todo lo que decimos es dar una oportunidad a la paz

Todo lo que decimos es dar una oportunidad a la paz

Todo lo que decimos es dar una oportunidad a la paz

Todo lo que decimos es dar una oportunidad a la paz

Todo lo que decimos es dar una oportunidad a la paz

Todo lo que decimos es dar una oportunidad a la paz

Todo lo que decimos es dar una oportunidad a la paz

Todo lo que decimos es que hay que dar una oportunidad a la paz