La Peña: Horacio, el hombre que siempre miraba más allá

El cable carril del día de Navidad no funcionó como Horacio quería. Al final de cuentas la bolsa con todos los regalos cayó encima de la abuela. Pero la intención se llevó todos los elogios igual, porque en lugar de un Papá Noel, cuya suerte nadie sabía, los regalos llegaron desde arriba y los destinatarios estaban ahí. Y fue la charla de toda la noche para que la Navidad fuera distinta.

Tal vez fue el único invento que no le salió como esperaba a Horacio Licera, fallecido en estos días. Los demás, todos realizados a partir de su ingenio, sus recursos y su tiempo, funcionaron a la perfección. Horacio no ganó dinero ni fama con eso, ganó en placer, en satisfacción por ser capaz de ir más allá de su oficio de diseñador e infografista. Horacio era un inventor de alma y un periodista silencioso que cuando ponía en marcha la creatividad era capaz de la mejor nota. De una novia solitaria en un balcón (un maniquí), fue capaz de escribir una maravilla. La vio, la pensó y la describió en una de las columnas más lindas que le haya visto.

Horacio no presumía de tal cosa, era, simplemente era, de esos que hacían sin hacer gala. Quiso un tren eléctrico y lo construyó, un motor y lo construyó. Porque no sólo sorprendía a los demás, se sorprendía él mismo por lo que lograba y era capaz de llamar a cualquier hora para contar lo que consiguió. Un día me dijo “¿te acordás del motorcito de la revista?. Anduvo, después de mucho pensarlo lo hice andar, estoy feliz”.

Y sí, recordé el motorcito de la revista, que lo había comprado hacía años en Buenos Aires y ni siquiera lo había sacado de la bolsa.

Horacio era la síntesis de un ser humano que repartía tiempo entre el trabajo, su oficio y las miradas atentas a donde nadie miraba. Por ejemplo un día se detuvo tras una cena a mirar la etiqueta de un vino. Prestó atención a detalles que no se nos hubieran ocurrido. Miró el relieve y dijo “el que hizo esta etiqueta miró más de lo que todos mirarían”.

Horacio era eso, miraba más lejos.

