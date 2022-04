La Peña: La fiesta del dulce, sin escenarios ni cantantes

La fiesta del dulce, de los dulces, es la que se vive en el país en tiempos de cosecha. Tan arraigada que sin escenarios ni cantantes es capaz de reunir a los mejores hacedores en cada pueblo, en cada ciudad, en cada provincia.

Si no es de zapallo es de lima, si no es de lima es de durazno, de manzana, de membrillo, de pera, de naranja, de cerezas y de cuanta fruta uno pudiera imaginar, forman parte de la interminable lista de recetas que nos encontramos en el país. Y si quiere sorpresas, he visto dulce de ají, de berenjenas.

La tradición del dulce es una de las grandes fiestas de la Argentina, porque hacer dulces implica unir a la familia, significa una juntada de por medio con comida incluida para que manos conocedoras logren el mejor punto con la fruta preferida. Vi en cada provincia que las recetas no tienen dueños, que son universales, pero que cada uno es capaz de ponerle su propio sello. Un toque de vainilla, una gota de limón, algo que distingue una mano de la otra.

Y esa ceremonia no solo incluye la fruta, la paila de cobre, los frascos y las tapas. Incluye leña porque los hacedores en casa sostienen que el humo y la leña le dan otro sabor. Incluye horas de trabajo y secretos que llevan décadas en cada familia. Quién no escuchó alguna vez que esa era la receta de la abuela, que la tía Marta lo hacía de tal manera, que la tía Negra conocía el punto exacto de la jalea.

Y después la generosidad. Porque los dulces en el ámbito familiar se regalan, no se venden. Cada hacedor sabe que parte de la satisfacción pasa por regalar, por escuchar elogios, por saber que ese dulce gustó.

La ceremonia del dulce, la de las conservas, la del vino casero que sobrevive en muchos hogares, son parte de una identidad de país armada con dosis de inmigrantes que sumaron trabajo y secretos para que los sabores se nos graben por siempre. Para decir ese dulce me recuerda a los dulces de los abuelos, de esos que dejaron huellas y que llenaban las alacenas de naturaleza.

