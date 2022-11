«La que faltaba» llega al Alto Valle con su relato cósmico del cristal de Lago Puelo en clave de murga

Lago Puelo en días de pandemia y estricta cuarentena, ¿qué otra cosa podemos hacer sino es una murga? En ese contexto de aislamiento, encierro y bocas tapadas es que nace “La que faltaba”, la murga estilo uruguaya, que este fin de semana (ver abajo) estará de gira por el Alto Valle con su espectáculo “Rumbo a Expectalandia”. Murga estilo uruguaya, sí, pero también murga holística dice, medio en serio medio en broma, Martín Díaz, uno de sus integrantes.



Reunidos alrededor del taller de murga que dictaba Bruno Vega, un grupo de personas, mitad residentes de Puelo, mitad visitantes que la cuarentena los sorprendió en Puelo, encontraron en ese lugar un espacio para transcurrir una circunstancia tan excepcional como la que se vivía entonces, pero también un espacio creativo y espiritual para una vida diferente a aquella “normalidad” interrumpida.

La historia de Martín Díaz es también la historia de “La que faltaba”. Estaba de vacaciones en Lago Puelo cuando se decretó la cuarentena por la pandemia de coronavirus, esas vacaciones se extendieron ya que no podía volver y después, con el tiempo ya no quiso volver. Y no volvió más.

«La que faltaba», murga estilo uruguayo formada en lago Puelo.



“La pandemia me dio la posibilidad de cambiar una vida. Me fui con mi compañera, salimos de vacaciones, dejamos la casa con la intención de volver y retomar nuestras vidas. Fue una locura. Y acá cuando llegamos caímos en un hostel, pero era un hostel holístico que hacía terapia, constelaciones, biodepurificación, meditación, yoga y además era vegetariano. Nos abrieron las puertas, pero que las cosas eran así, si queríamos un hostel de joda no teníamos que ir a otro (risas). Y decidimos quedarnos. Veníamos de a poco metiéndonos en el yoga y la meditación, alguna limpieza. A nosotros nos hacían hacer meditación conectando con el cristal ahí adentro, creas o no meditás con eso. Una vez que conocimos eso fue un flash, si no metemos esto en la murga se nos está escapando la tortuga de una manera… (risas)”.

Cuando Martín habla del cristal se refiere a que, según ciertas corrientes de filosofía cósmicas, Lago Puelo es uno de los doce lugares en el mundo que tiene un cristal etérico. Esto dio pie a la historia que la murga iba a contar: un grupo de turistas llega a Puelo atraídos por los cristales y a partir de ahí se cuenta cómo es la vida en el lugar, que en la murga se llama Expectalandia.

Este domingo, cuando se presente en El Biombo de Roca, «La que faltaba» cumplirá un año desde su primera presentación.



“Una vez que decidimos armar la murga os pusimos a pensar en una dramaturgia, en sobre qué íbamos a hablar porque eso era fundamental para pensar en vestuarios y maquillajes. Y quedó la historia del cristal que es un portal energético que hay en Lago Puelo. También hablamos de la defensa del agua y el territorio. La retirada tiene que ver con eso”.

“La que faltaba” cuenta con dieciséis integrantes: doce que cantan al frente (Yamil Moyano, Martin Diaz, Patricia Jerez, Carolina Heinze, Abril Beato, Guillermina Castellanos, Melí Leguizamón, Agostina Azul Laurenti, Orfeas Thor Cristou, Lucas Latour, Santiago Knees y Claudio Basanisi); otros tres en la batería (Jeremías Garayoa, redoblante; Juan Martin Albino, bombo; y Agustín Leiva, platillos); y el director Bruno Vega.

“La que faltaba” se presentará este sábado, a las 21, en Teneas (Leguizamón 1701, Neuquén) y mañana domingo, a las 21, en El Biombo (Rohde 1454, Roca).