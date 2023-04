Lucía Numer, la maquilladora que estalló en Instagram, debutó en la literatura y se convirtió en best seller

Desde que dejó su trabajo en un estudio de maquillaje y se convirtió en escritora con su primera novela, «Adiós cachorra», Lucía Numer Bellomi convoca a un amplío grupo de mujeres al punto de haberse transformado súbitamente en best seller: como correlato de sus interacciones en Instagram, donde alcanza los 192.000 seguidores, desde hace cinco semanas viene ocupando la lista de los libros más vendidos con esta ficción donde las nuevas formas de vincularse a través de las aplicaciones de citas son el punto nodal de la historia.

Numer nació en Buenos Aires en 1983. Durante diez años se dedicó a su estudio de maquillaje y, en paralelo, llevaba adelante un blog donde volcaba tanto contenido sobre su oficio como sus experiencias en el mundo de las citas. «Lo mío era ese mix. Siempre lo fue», dice en una entrevista a Télam sobre cómo terminaron confluyendo esas dos vertientes en su cuenta @lucianumer.

Los consejos de maquillaje viraron paulatinamente a consejos para tener primeros encuentros, pero Numer conservó «el chiste» y «esa forma de comunicar un poco más despreocupada» que tenía al principio en el estudio de maquillaje. «La tarjeta del estudio de maquillaje tenía un San Antonio adelante y atrás el contacto», cuenta. Era una forma de pedirle al santo por una nueva relación amorosa: «Claro que ahora lo haría distinto y el foco lo pondría en nosotras y no en que ‘traiga un novio'», reflexiona la nueva escritora.

El libro, publicado por Planeta, narra la historia de tres mujeres con distintas personalidades para quienes el mundo de las primeras citas resulta un enigma que quieren descifrar. Pero están confundidas y no saben por dónde empezar. Durante un viaje, conocen a Lili, una argentina de cuarenta años que decide hacerse cargo de un pasado de frustraciones amorosas y busca soluciones en libros de sociología, psicología, neurociencia y divulgación feminista. Luego de esta investigación, la argentina encuentra algunas respuestas.

Esta experiencia resuena con la escritora del libro, quien abrió su corazón a sus seguidoras y contó que le había resultado muy frustrante y difícil conseguir pareja cuando se lo planteó. Con simpleza y humor, Numer ficcionaliza en «Adiós cachorra» esas experiencias personales y un proceso de superación personal.

¿Ayudó este proyecto a atravesar ese momento? «Definitivamente sí. Estaba ahí esperando que llegue mi príncipe azul en lugar de tomar yo las riendas. Y cuando las tomé, me fue horrible», dice entre risas y agrega: «Así que tuve que aprender a tener citas. Porque salía con mucha gente y nadie me volvía a llamar. Así que me puse a intentar nuevas formas, hasta que lo logré. Logré aprender a presentarme. Y fue brutal, siendo más auténtica que nunca. Sin intentar agradar, sin intentar que gustaran de mí. Iba a la cita segura de lo que quería y esperando ver qué tenía el otro para ofrecer».

Pero «Adiós cachorra» no trata de amor, especifica la nueva escritora. «De eso no sé mucho, la verdad. De lo que hablo es de las primeras citas y el respeto propio. De las aplicaciones de citas y de la nueva forma de empezar a salir con alguien que se está dando», detalla.

«Cuando tomamos la decisión de que queremos estar en pareja y empezamos a salir con gente en esa búsqueda, muchas de nosotras nos perdemos en el otro. Nos olvidamos de nosotras, y hacemos lo que creemos que es necesario para ser queridas, o simplemente miradas», explica Numer.

«Adiós cachorra», un libro que no habla de amor»

Desde que comenzó su cuenta de Instagram, la autora realiza un «oráculo amoroso» que consiste en abrir una caja de preguntas en la que las personas pueden volcar sus experiencias. «Las chicas me cuentan sus dilemas citeros y yo las ayudo con respuestas. Me di cuenta de que ayudaban mucho mis consejos entonces busqué enmarcar mejor mis teorías», explica.

A partir de este oráculo del amor, las seguidoras de Numer le pedían que organizara la información, que retomara algunas explicaciones o incluso las refrescara. Comenzó un ida y vuelta que duró mucho más de lo pensado. «Siete años estuve con el oráculo, y las preguntas aumentaban cada vez más. Y lo peor es que eran casi siempre las mismas», señala.

¿Cómo moverse en las primeras citas? ¿De qué manera poner límites para estar en contacto con el deseo propio? En un contexto donde muchas relaciones comienzan a través de una pantalla, lo que permite acercarse pero también facilita esconderse, aparecen prácticas como el «ghosting» (dejar de responder sin dar explicaciones), los mensajes confusos y los chats abandonados. Frente a estas inquietudes, Numer se planteó lo siguiente: «Llegó la hora de que entendamos las nuevas formas de empezar relaciones, porque evidentemente estamos muy perdidas».

«Adiós cachorra. La novela» está basada en un taller que la escritora elaboró y donde da consejos sobre cómo afrontar estas situaciones. «Leí muchísimo, lo qué pasa es que ningún libro que leí apuntaba directo a lo que escribí. Leí ‘El Club de las 5’ e hice esa rutina para escribir el libro y el taller. ‘El segundo sexo’ de Simone de Beauvoir me ayudó muchísimo, y volví a él cuando quise ponerme a escribir el taller. ‘How to do the work’ de Nicole LePera fue clave para ayudarme a enmarcar y entender los motivos de por qué ‘cachorreamos’. Y ‘Las 48 leyes del poder’, me ayudó mucho a armar a la ‘reinona'», cuenta la autora sobre la producción del taller.

De «cachorras» y «reinonas»

¿De qué se trata «cachorrear»? ¿Y de qué está hecho el arquetipo de la «reinona»? Por un lado, está la «cachorra» que según cuenta la escritora surgió de «buscar algo que grafique a las chicas que somos así».

«La cachorra fiel es la que quiere por sobre todas las cosas, incluso sobre ella misma y sus deseos reales, ser gustada. Entonces acepta que el otro le dé migajas de cariño, se ríe de todos los chistes, le trata de facilitar la cita para que sea divertida. Llena los silencios, acepta que aparezca a cualquier hora y día, lo contacta siempre aunque el otro no la contacte nunca. Salta y hace todas las piruetas posibles para que él la mire y le de algo», explica la autora.

En cambio, la «reinona» es lo opuesto. «Es quien se respeta, despega su tiempo, su sueño, su espacio y no admite nada que no la haga feliz», describe Numer sobre una palabra que empezó a circular a partir de la cantante catalana Rosalía y ella adoptó.

A diferencia del taller, la novela tiene ficción: un proceso que para la autora fue un placer. «Escribir ficción se me dio muy fácil, no sé si es porque me armo películas en la cabeza todo el día o qué», dice con humor y acota: «El taller fue muy pesado de escribir porque lleva mucha teoría e investigación. En el libro meto esas teorías que puse en el taller y le armo historias alrededor. Un planazo».

La novedad literaria lleva vendidos ya 10 mil ejemplares desde su lanzamiento en marzo. ¿Qué implica para la nueva autora este éxito galopante? «Significa que somos muchas las que estábamos en la misma y que ahora estamos juntas. Siento una unión muy linda desde que salió el libro. Las chicas se encuentran en las playas de Brasil con el libro en la mano y se saludan, en las plazas de Madrid, en los aviones, en el subte en Buenos Aires», responde Numer.

«Es lindísimo sentir que no estás sola y que sos parte de algo muy grande. Y es lindísimo leer cuando me cuentan cómo están logrando respetarse en sus vínculos y la alegría que sienten al ver que el otro responde bien», concluye la escritora de este incipiente éxito de ventas.