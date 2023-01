«Mamá quería que fuera Miss Universo», la primera (y liberadora) novela de la reginense Carla Rojkind

La ilusión de ser escritora siempre vivió en ella. Jamás dejó de soñar. Y esas ganas, ese deseo, ese gran anhelo está por cumplirlo. En marzo saldrá su primera novela que autogestionó y que escribió en plena pandemia después de vivir el duelo de la ausencia de su madre. Una novela cruda, que navega entre la ficción y la realidad, y que propone al lector reflexionar sobre la libertad. La pre-venta ya está disponible. Para tener tu ejemplar podés comunicarte a su IG @fermina_lectora. Comprándolo ahora congelas el precio ($3.500) y ayudas a la escritora a pagar su edición.

Carla Rojkind soñó con ser escritora desde niña. Su padre fue quien le inculcó el amor por la lectura. Antes de comenzar la escuela ya sabía leer y para cuando era adolescente iba a ganar su primer premio en un concurso de poemas. Justamente ese momento iba a ser clave en su vida, pero recién ahora pudo descubrirlo: la editorial que la premio cuando tenía 15 años es la que va a editar su primera novela. “Algo muy lindo es que la Editorial de los Cuatro Vientos, con la que voy a publicar, fue la editorial en la que yo gané mi primer concurso de poesía cuando era adolescente”, recuerda con alegría Rojkind. A los 9 años ya escribía. Y lo hizo por muchos años, pero nunca había logrado darle un cierre a sus escritos. Pero este iba a ser diferente. Su determinación y la muerte de su madre la movilizaron para escribir una novela. “Mi mamá falleció en 2018, pero un año después, a fines del 2019, es cuando a mí me cae más la ficha de su fallecimiento y fue cuando empiezo a masticar la idea de la novela. Ahí empiezo como todo un proceso de duelo, de la ausencia de mamá y de su enfermedad, que fue muy dura. Como todas las enfermedades de los padres pero, particularmente, el tipo de cáncer que tuvo mi mamá fue muy abrasivo, la consumió. Y después me diagnosticaron con estrés post-traumático”, contó en diálogo con Río Negro, la escritora.

Carla asegura que las imágenes de su madre mutilada por la enfermedad quedaron grabadas en su mente a fuego. Y que la idea de escribir todo lo que había vivido se hacía cada vez más inevitable. Había escrito muchas cosas, pero eran todos escritos sueltos. Ahí fue cuando decidió comunicarse con una conocida escritora y profesora de Literatura Española de la UNCO, Lorena Pacheco, para que la guiara y acompañara en el proceso de escritura. “Cuando la contacté a Lorena lo primero que le dije fue ´Yo no quiero que la novela sea un vómito emocional, súper duro, imposible de digerir o que sea un diario íntimo, sino que quiero que sea una obra de literatura, quiero transformar todo eso en ficción´”, recordó Rojkind.

Rojkind, una amante de la lectura y de la escritura (Foto: Gentileza)

Arrancaron en marzo de 2020, en medio de la pandemia. Se reunían una vez por semana de manera virtual. Y así lo hicieron por un año. Hasta que para mediados de 2021 la novela estaba casi lista. El año pasado en medio del proceso de búsqueda de editorial fue cuando la vida le iba a dar otro cimbronazo a Carla y que iba a terminar siendo un gran impulso para que su libro sea publicado. “Estoy muy emocionada. Cuando escribí el libro, mi hermana mayor estaba enferma y en el libro, el personaje encarnado por mi hermana, que se llama Silvia como ella, logra superar la enfermedad. En ese proceso yo me apuré mucho porque yo le decía a Lorena: ´Cómo me gustaría que este libro salga antes que mi hermana no esté´. Y finalmente mi hermana falleció en septiembre de 2022. Y no lo pudo leer y es muy loco porque en el libro ella es una sobreviviente del cáncer. Y en la vida real falleció y no lo pudo leer. Así que es muy fuerte lo que me pasa con este libro”, resaltó.

La trama

La novela está situada en 2031. Su título es justamente una de las frases que utiliza la madre de la protagonista en medio de una visita médica. El libro transita parte de la vida de la escritora y sobrevuela la ficción. Un historia atrapante sobre temas que todos atravesamos y que Rojkind supo capitalizar. “Yo nunca quiero especificar qué parte es ficción y que parte es real. Justamente porque lo interesante es como decía Hemingway ´Hay que escribir ficción como si fuera realidad y contar la realidad como si fuese ficción´. Es como lo más difícil”, realtó.

Y a la hora de hacer una síntesis sobre su primera publicación, la resumió diciendo: “Mamá quería que yo fuese Miss Universo es el tránsito de la vida condicionada por sentimientos desgarradores por la Madre, un desapego de la figura de un padre. La muerte de la madre es un antes y un después en la vida de cualquiera porque la orfandad nos puede romper en mil pedazos. El duelo puede ser eterno hasta convertirse en patológico, la melancolía puede volverse una forma de vida, una enfermedad. Mientras tanto, la rutina insiste en abrirse paso y nos pasa. Pasa el sexo, el amor, la angustia, los viajes. En esta historia, una hija vuelve a su pueblo después de trece años a esparcir las cenizas de su madre, quien fue el gran amor de su vida, y a decidir qué hacer con la casa donde nació. En ese viaje, nos permite conocer la historia de una pareja de mujeres que se volvió una. Madre e hija, amigas, rivales, amantes. Y en el medio, aparecen los recuerdos, los encuentros con la hermana y el hermano mayor, los fantasmas de la casa abandonada y la transformación. El cuerpo es el eje central de estas líneas. El cuerpo mutilado, el cuerpo sexuado, el cuerpo sangrante, el cuerpo enfermo, el cuerpo violado. El cuerpo cremado”.

