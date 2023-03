Murió María Kodama, el amor de Jorge Luis Borges

La escritora de 86 años María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges, murió en las últimas horas en la ciudad de Vicente López a causa de un cáncer de mama, según confirmaron fuentes cercanas.

Traductora y profesora de literatura argentina, en 1988 creó la Fundación Jorge Luis Borges, en la que se exhibe la biblioteca del escritor, las primeras ediciones de sus libros y algunos manuscritos, entre otros objetos.

Era hija de Yosaburo Kodama y de María Antonia Schweizer, Kodama había nacido en Buenos Aires en 1937. Tras su educación secundaria, estudió literatura en la universidad donde conoció a Borges.

«Cuando me hablaban de esposas yo solo conocía a las que se les ponían a los presos. Yo no quería casarme para ser una prisionera y menos tener hijos que me iban a absorber toda la vida», había dicho Kodama a propósito de su vínculo con el escritor en una entrevista reciente con Télam a raíz de la aparición de su libro de memorias «María Kodama. Esclava de la libertad».

María Kodama falleció curiosamente a la misma edad que el autor de «Ficciones», quien murió también a los 86 el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza. Era la heredera natural de toda la obra del famoso escritor con quien se había casado el 26 de abril de 1986 en Paraguay.