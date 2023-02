Romina y un fuerte cara a cara con Alfa en Gran Hermano: «No estamos bien»

La relación entre Alfa y Romina en la casa de Gran Hermano sigue tensa y hoy quedó nuevamente expuesto en un duro cruce cara a cara entre ambos, con Santiago del Moro como intermediario.

Los dos participantes fueron muy unidos en los primeros meses de competencia pero la última discusión significó un punto de no retorno, especialmente para la exdiputada.

Un comentario de Walter sobre las hijas de Romina y la manera en que ella dice cuánto las extraña, generó mucha bronca en la participante que cortó cualquier tipo de acercamiento de ahí en adelante.

Romina se sinceró con Santiago: Aclaró que las cosas con Alfa no están bien y que no comparte su pensamiento😒



Romina se sinceró con Santiago: Aclaró que las cosas con Alfa no están bien y que no comparte su pensamiento

Esta noche, la producción propuso un juego de roles, donde cada participante se disfrazó de un personaje. Más allá de la interpretación lúdica, la idea era que cada uno señale las virtudes y defectos de sus compañeros.

En el turno de Alfa, hizo hincapié en la unión con Romina en lo que respecta a la cocina y como punto negativo expresó: «A veces escucha lo que ella quiere escuchar y no lo que uno quiere decir».

Romina no se quedó callada y contestó, ante la pregunta de Del Moro: «Lamentablemente no estamos bien, era una persona a la que me aferré mucho pero no sé por qué, somos muy distintos».

Alfa intentó aclarar las cosas con Romina pero no cambió de opinión😩



Alfa intentó aclarar las cosas con Romina pero no cambió de opinión

Walter tuvo una actitud más conciliadora y reconoció que cree y espera poder recomponer la relación. Sin embargo, su compañero no cambió de parecer.

«Cuando el estuvo mal yo estuve, y cuando yo estuve mal pasó todo lo contrario. El tiene su pensamiento, yo no lo comparto, y a mi pelear me hace muy mal, capaz que afuera podemos llevarnos mejor, hoy elijo llevarnos bien en la convivencia y que no avance más que eso porque me da miedo que vuelva a pasar lo mismo», respondió ella.

De cara a la gala del miércoles, podría ser la primera vez que se nominan entre ambos. Tras la salida de Ariel, Romina no da tregua y Alfa parece tener una nueva contrincante.