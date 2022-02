«Rumours», de Fleetwood Mac: drogas, alcohol, parejas rotas y uno de los mejores discos de la historia

Cuántas bandas caben dentro de una banda? Tantas como cambios haya en su formación. Porque, se sabe, los músicos hacen a las bandas y de esto puede dar cuenta Fleetwood Mac más que ninguna otra banda. Porque ninguna banda se reformuló del modo en que esta lo hizo once discos después de su creación con un sonido y una estética totalmente diferentes a la que la caracterizaba hasta entonces.

Formada en Londres, en 1967, por los vocalistas y guitarristas Peter Green y Jeremy Spencer, el bajista Bob Brunning, el baterista Mick Fleetwood, el bajista John McVie y el también guitarrista Danny Kirwan, Fleetwood Mc, cuyo nombre -idea de Green- surgió de la combinación de los apellidos del baterista y del bajista fue durante casi diez años básicamente una banda de blues intensamente rockeado.



Esta formación se mantuvo hasta 1970, cuando Peter Green, afectado por un excesivo consumo de LSD, dejó la banda. Desde entonces, los cambios en la formación y por consiguiente en su música fueron constantes. Durante la primera mitad de los 70, la inestabilidad de Fleetwood Mac se reflejó en su sonido que incluía algo de aquel blues de sus inicios, soul y cierto rock progresivo.

Entre tantos ingresos y egresos de músicos, cantantes y compositores, uno de ellos fue, primero colaborativo, y luego permanente: Christine McVie, tecladista, cantante… y esposa del bajista. Dato no menor en el futuro inmediato de la pareja y de la banda.



Para 1974, Fleetwood Mac eran tres músicos en busca de un destino y ese destino iba a estar en la Costa Oeste (norte)americana. Más precisamente en Los Ángeles. Mick Fleetwood, buscado estudio dio con el dúo Buckingham Nicks, sí Lindsey Buckingham y Stevie Nicks , que además eran novios (dato no menor en el futuro inmediato de la pareja y de la banda de la que aún no eran parte, pero lo serían). Fleetwood quedó impactado por el virtuosismo de Buckingham con la guitarra y le ofreció unirse a Fleetwood Mac. La banda, o lo que quedaba de ella, organizó una reunión, con Fleetwood, dejando que Christine tuviera el voto decisivo. Y Christine dijo que sí. Esa noche, porque fue tras una cena, quedó conformada la formación más exitosa de Fleetwood Mac integrada por los originales Fleetwood y Mc Vie, la sección rítmica, nada menos; Christine McVie, en teclados, sintes y voces; y Lindsey Buckingham, en guitarra y voces; y Stevie Nicks, en voces.

A la cama con los Fleetwood Mac. La banda posó para la célebre fotógrafa Annie Leibovitz para la cesión que portada de la revista Rolling Stone de 1977. Los McVie, John y Christine, ya separados, aparecen abrazados y aparentemente felices (ese rato lo estuvieron); mientras que Lindsay posa leyendo una revista al lado de su ex pareja Stevie Nicks, pegada al baterista Mick Fleetwood. Tiempo después se supo que mantenían un romance.



Tal fue la fuerza de la novedad que la propia banda sintió que volvió a nacer. Esto quedó en evidencia en el nombre del disco: “Fleetwood Mac”, como si se tratara del primero y no del décimo. Aunque en cierto modo era el primero. Y al primero que obviamente también se llamaba como la banda lo rebautizaron “Peter Green’s Fleetwood Mac”, desmarcándose de aquel lejano y ya irreconocible Fleetwood Mac. El primer disco de la nueva formación fue un éxito inédito para la banda, cuyo sonido pop y soft rock marcarían toda una estética en los años siguientes.



Puertas afuera todo iba de maravillas, pero puertas adentro estaba todo mal. Tan mal que se habrían disuelto si no fuera porque la Warner los presionó por un nuevo disco dado el éxito del disco homónimo. Y ese nuevo disco iba a ser “Rumours”, uno de los más vendidos de la historia de la música con más de 40 millones de copias y que incluye clásicos como “Go Your Own Way”, “Don’t Stop”, “Dreams” y “You Make Loving Fun”.



¿Qué eran los Fleetwood Mac en 1976? Tres compositores en estado de gracia, pero sobre todo, una banda afrontando sus crisis personales en un estudio de grabación. Suele suceder que las canciones hablen de rupturas. No lo que no suele suceder es que destinatarios y remitentes sean parte de la misma banda: John y Christine se estaban separando. Lindsey y Stevie no se soportaban y por si fuera poco Mick Fleetwood acababa de descubrir que su mujer, Jenny (hermana de Patty Boyd, esposa de George Harrison, a quien abandonó por Eric Clapton), le estaba engañando con un amigo. A esto súmenle abundante cocaína y alcohol. ¿Qué podría salir mal? Todo, menos el disco. “Nos volvimos obsesivos con el disco, quizá porque se había convertido en un diario de nuestro dolor”, escribió Fleetwood. “Nos lo decíamos todo a todos a través de las canciones”.



Las canciones de “Rumours” plasmaban el derrumbe emocional de los tres compositores, Stevie Nicks, Christine McVie y Lindsey Buckingham. El disco comienza con “Second Hand News”, donde Lindsey habla sobre Stevie, resignado a que ya terminó su tiempo con ella, pero la segunda canción del álbum es “Dreams”, donde Stevie alude a su expareja Lindsey, quienes habían terminado sus ocho años de relación. Sin embargo, la conversación de canciones no termina ahí, ya que más adelante, en “Go Your Own Wa”, Lindsey responde directamente a Stevie y le dice que se vaya. Por su parte. Christine McVie compuso “Don’t stop” pensando en John.



“Rumours finalmente necesitó “siete estudios de grabación, un año entero y más de un millón de dólares” para completarse, evalúa el baterista. Por fin, el 4 de febrero de 1977 llegó a las disquerías e inmediatamente reformuló el sonido pop y convertirlo en un rock para adultos que aún hoy sigue sonando en las radios FM. Quizás no haya casualidad en la coincidencia con las iniciales de la banda.