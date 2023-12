Se casa Carla Roccuzzo, la cuñada de Messi: quién es y cómo se muestra en sus redes sociales

Hoy sábado la hermana menor de Antonela Roccuzzo, Carla, celebrará su casamiento junto a Derek Piolo, un cirujano que conoció cuando se mudó a Estados Unidos para estudiar un posgrado vinculado a su profesión como médica. La mujer, que estudió en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), también es cirujana.

La joven es la hija menor del matrimonio de José Roccuzzo y Patricia Blanco. Paula, la mayor, es abogada y mamá de dos hijos. Mientras que Antonela, esposa de Messi, estudió unos meses en la UNR durante seis meses y cursó un año de la carrera de Comunicación Social, pero se animó y apostó a su rol como empresaria en diferentes negocios vinculados a la indumentaria.

Carla, fue la madrina de su hermana en su casamiento junto a Lionel, el 30 de junio de 2017, el cual festejaron en compañía de sus seres queridos en la ciudad de Rosario. Si bien la mujer podría ser reconocida por su vínculo con la familia, decidió mantener un perfil bajo en sus redes sociales.

Existe un usuario en Instagram con el nombre de @carla.roccuso, el mismo tiene sólo siete posteos (el último publicado en 2015), 6.642 seguidores y sigue a 24 personas, entre los cuales se destacan las figuras de Antonela y Lionel, pero éstos no la siguen. Sí lo hacen en su otra cuenta denominada @car.roccuzzo, la cual es privada y tiene solo 441 seguidores y sigue a 697.

Tanto Carla como Antonela tienen facciones similares. Con respecto a su personalidad, Patricia, su mamá expresó en una entrevista en ¡Hola! Argentina que «las tres son muy distintas, pero por suerte, logré que sean independientes, que supieran desenvolverse y que tengan muy buena relación entre ellas, más allá de que no siempre coincidan en sus opiniones. No tienen roces y eso me enorgullece. Desde chicas se juntaban en casa las amigas de las tres a jugar y estaban todas juntas”.

“Paula es la que controla todo, es bastante miedosa con sus hijos, en cambio, Carla que es médica, es la más práctica y racional. Antonela, la del medio, es equilibrada y no dramatiza mucho”, agregó.

Con información de Infobae