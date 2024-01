El cine de Roca ya tiene fecha de apertura: ¿cuándo abrirá sus puertas?

Cada vez falta menos para que el Cine Rex en Roca abra sus puertas. Los vecinos están expectantes y Antonio Álvarez, el propietario, indicó que se encuentra «optimista» y que la obra ha avanzado lo suficiente para poner una fecha de apertura.

Según indicó Álvarez el cine abrirá sus puertas para el público el 7 de marzo. Apuntó que depende de los permisos para arrancar, pero se siente positivo al respecto.

Antonio ya colgó los afiches de las películas y las personas se acercan cada minuto a las puertas del lugar para preguntar cuándo abrirán.

Los trabajadores están haciendo todo lo posible para que el lugar quede lo más similar posible a como estaba antes. La idea es abrir la sala de arriba (con capacidad para 100 personas) y también la que está ubicada en planta baja (con capacidad para 150 personas).

«Hay cosas mejoradas, como las butacas que son diferentes», señaló Álvarez, quien mostró a Diario Río Negro las nuevas instalaciones. La boletería será adentro y habrá un stand pochoclero con diversas opciones para elegir.

El dueño, desde pequeño tuvo la posibilidad de estar rodeado de grandes pantallas. «El cine no va a morir. Tiene magia, es un evento social y reúne una cantidad de condiciones que de pronto el contagio de la risa, de las emociones se contagian. Eso en tu casa no lo tenes. No es lo mismo».