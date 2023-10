Cada vez falta menos para que el cine de Roca abra sus puertas

Hace casi un año las puertas del cine de Roca se cerraron y hoy la gente espera ansiosa su apertura. «El cine nunca muere», apuntó el propietario Antonio Álvarez, quien mostró cómo están trabajando para abrir lo antes posible.

Antonio ya colgó los afiches de las películas y las personas se acercan cada minuto a las puertas del cine para preguntar cuándo abrirán.

El equipo trabaja incesantemente y las pantallas ya llegaron. El propietario indicó que no hay una fecha exacta de apertura, pero que desea que sea en noviembre.

La sala de cine tendrá butacas diferentes a las anteriores. Foto: Andres Maripe.

Los trabajadores están haciendo todo lo posible para que el lugar quede lo más similar posible a como estaba antes. La idea es abrir la sala de arriba (con capacidad para 100 personas) y también la que está ubicada en planta baja (con capacidad para 150 personas).

«Hay cosas mejoradas, como las butacas que son diferentes», señaló Álvarez, quien mostró a Diario Río Negro las nuevas instalaciones. La boletería será adentro y habrá un stand pochoclero con diversas opciones para elegir.

La boletería estará adentro. Foto: Andres Maripe.

«El cine no va a morir. Tiene magia, es un evento social y reúne una cantidad de condiciones que de pronto el contagio de la risa, de las emociones se contagian. Eso en tu casa no lo tenes. No es lo mismo», expresó Antonio, quien desde pequeño tuvo la posibilidad de estar rodeado de las pantallas y su magia.