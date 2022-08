Todos los nominados a los Premios Gardel que se entregan hoy

Hoy se entregarán los Premios Gardel 2022, con una ceremonia realizada en el Movistar Arena que contará con la conducción de la gala a cargo del animador y músico Jey Mammon y la periodista Eleonora Pérez Caressi.

A partir de las 20:30, con la alfombra roja, el evento será transmitido por la plataforma de streaming Star+. La previa a la entrega de los galardones estará conducida por Lizardo Ponce y Guillermo Gilabert.

Tini, Abel Pintos, David Lebón, Zoe Gotusso y Cazzu son algunos de los artistas que ofrecerán sus shows en vivo. La lista se completa con Airbag, Rusherking, La Konga, Nahuel Pennisi, Alejandro Lerner, Gustavo Santaolalla, Angela Torres, Ahyre, Julieta Laso y Miau Trío.

Wos, con ocho presencias, encabeza las nominaciones donde el listado de populares figuras de la escena urbana local acaparan la mayor cantidad de apariciones en los lauros organizados por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif).

✨¡Aquí están, estos son los seleccionados de oro! Los artistas que vas a poder escuchar hoy en el @MovistarArenaAR ¡No te pierdas los #Gardel2022! En vivo por @StarPlusLA, a las 20.30hs. pic.twitter.com/VRrszdRsnP — Premios Gardel – CAPIF (@PremiosGardel) August 23, 2022

Detrás del joven artista impulsado por su segundo álbum, «Oscuro éxtasis» (capaz de anotarse, por ejemplo, como Mejor Álbum Rock Alternativo, Mejor Canción de Música Urbana, Mejor Canción de Rocky Mejor Colaboración de Música Urbana), se ubica Trueno con siete nominaciones

El reporte de los Gardel con sus 48 secciones también desataca a Tiago PZK y Abel Pintos al contarse en seis categorías; Tini, María Becerra y Ca7riel figurando en cinco rubros; Conociendo Rusia y La Konga compitiendo en cuatro apartados; y a Nathy Peluso, Dillom, Bizarrap y Nicki Nicole presentes con tres nominaciones.

La hegemonía del género también impera entre las candidaturas al Gardel de Oro que distingue al Álbum del año donde aparecen Ca7riel (“El disko”), Wos (“Oscuro éxtasis”) y Nicki Nicole (“Parte de mí”), además de Escalandrum (“100”), Andrés Calamaro (“Dios los cría”) y Abel Pintos (“El amor en mi vida”).

En busca de la Canción del año y entre la decena de piezas, la cosa está más repartida aunque la música urbana aparece en cuatro de ellas: Tini & María Becerra (“Miénteme”), Trueno (“Dance Crip”), Nathy Peluso (“Mafiosa”) y Tiago PZK & Lit Killah (“Entre nosotros”).

También figuran: Conociendo Rusia (“Se me hizo tarde”), Palo Pandolfo (“Tu Amor”), Teresa Parodi (“Distinto”), Pedro Aznar (“Reverdece”), Abel Pintos & Camila (“De mí, contigo”) y La Konga & Nahuel Pennisi (“Universo paralelo”).

«Esta será una edición muy importante para los Premios Gardel. Tuvimos récord de postulaciones con más de 4.300 trabajos que llegaron de todo el país, lo que nos demuestra que la música está más activa que nunca en la Argentina. Hay mucha expectativa por este regreso a la presencialidad y por esta posibilidad de volver a celebrar juntos el talento de nuestros artistas», resaltó Diego Zapico, titular de CAPIF, en una comunicación de la entidad.

Todos los nominados

Mejor álbum de artista rock

Dios los cría – Andrés Calamaro

Los Años Salvajes – Fito Páez

Siervo – Palo Pandolfo

La Dirección – Conociendo Rusia

Mejor álbum grupo de rock

Al parecer todo ha sido una trampa – Airbag

Versiones desde casa – Las Pelotas

Extraño – Andando Descalzo

Mejor álbum de rock alternativo

La Última Luz de La Ciudad – Sol Bassa

Oscuro Éxtasis – Wos

El Pozo Brillante – Vicentico

Mejor álbum rock pesado/punk

Radares – Deja Vu

La Cura – Arde la Sangre

Sr. Punk Vol 2 – Mal Momento

Mejor canción de rock

Quitapenas – Javier Calamaro y Ulises Bueno

Tiempos dorados – Estelares

Polvo de estrellas – Santiago Motorizado

Para Mucho Más – Cruzando El Charco

Que se mejoren – Wos

Mejor álbum de reggae/ska

Yo – Dread Mar I

Nonpalidece – Nonpalidece

Stay Rude (deluxe edition) – Hugo Lobo

Mejor álbum de música urbana

Desde el Fin del Mundo – Duki

Animal – María Becerra

Géminis – Ecko

Mawz – Lit Killah

Parte De Mi – Nicki Nicole

El disko – Catriel

Post mortem – Dillom

Mejor canción de música urbana

Como Si No Importara -Emilia Mernes y Duki

Bar – Tini Stoessel y L-Gante

Opa – Dillom

Dance Crip – Trueno

Cambiando la piel – Wos y Nicki Nicole

Salimo De Noche – Tiago PZK y Trueno

Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48 – Bizarrap y Tiago PZK

Mejor colaboración de música urbana

Cambiando la piel – Wos y Nicki Nicole

L-Gante: Bzrp Music Sessions, Vol. 38- Bizarrap y L-Gante

Salimo De Noche – Tiago PZK y Trueno

Bar – Tini Stoessel y L-Gante

Yo Se que Tu – FMK y Tiago PZK, Lit Killah feat Rusherking

Wow Wow – María Becerra feat Becky G

Como Si No Importara -Emilia Mernes y Duki

Grabación del año

Mafiosa – Nathy Peluso

Dance Crip – Trueno

Miénteme – Tini Stoessel y María Becerra

Mejor diseño de portada

La Dirección – Diseñador/es: Alejandro Ros y Guido Adler

El disko – Diseñador/es: Milton Sanz

Oscuro Éxtasis – Diseñador/es: Alejandro Ros

Mejor álbum artista pop

Quiromancia – Benjamín Amadeo

Atlántico a Pie – Diego Torres

El amor en mi vida – Abel Pintos

Mejor álbum grupo pop

Suena MYA – MYA

Dogma – Peces Raros

Souvenir – Miranda

Mejor canción de pop

De Mi, Contigo – Abel Pintos y Camila

Miénteme – Tini Stoessel y María Becerra

Mafiosa – Nathy Peluso

Mejor álbum pop alternativo

La Batalla – Juan Ingaramo

Cuentito – El Kuelgue

Pitada – Emmanuel Horvilleur

Mejor álbum música electrónica

=EP8 – Lisandro Aristimuño y Fernando Kabusacki

Axelotl – Axel Krygier

Listo Pa’ Bailar-Budem tantsevat’ – Bajofondo feat Natalia Oreiro

Mejor álbum banda de sonido de cine/televisión/producción audiovisual

=EP8 – Lisandro Aristimuño y Fernando Kabusacki

Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro – Santiago Motorizado

Maya And The three – Gustavo Santaolalla

Mejor álbum artista romántico/melódico

Pido Permiso – Dany Martin

Boleros- Negro Falótico

Te Llevo Bajo Mi Piel – Palito Ortega

Ingeniería de grabación

Piazzolla 100 años después – Rubén Ferrero, Pablo Porcelli y Patricio Villarejo

Desafío Guerrero – Luna Sujatovich

Deeper Man – Kabusacki

Mejor álbum de jazz

Ontology – -Roxana Amed

Bardo – Yamile Burich

Piano Tuerto – Leo Genovese

Ingeniería de grabación

El amor en mi vida – Ingeniero/s: Dani Ianniruberto, César Sogbe y Brad Blackwood

Oscuro Éxtasis – Ingeniero/s: Javier Fracchia, Facundo Yalve y Nicolás Cotton

El disko – Ingeniero/s: Tomás Sainz, Nicolás Cotton y Facundo Yalve

Mejor video clip corto

Próximo Viernes – Director/es videoclip: Belén Asad

Dance Crip – Director/es videoclip: El Dorado y Lucas Vignale

Tiempos dorados – Director/es videoclip: Gonzalo López

La Amistad – Director/es videoclip: Mariano Marino

Mejor video clip largo

Pitada – Director/es videoclip: Cálido

Noche de Cumbia – Director/es videoclip: Conurbana Audiovisual

Ahyre En Concierto – Backstage – Director/es videoclip: Emiliano Nadal