Una banda tributo a Pink Floyd se presentará en Cipolletti

La banda latinoamérica Prisma dará un espectáculo en el Complejo Cultural Cipolletti este jueves 11 de agosto. El conjunto le hace tributo a la banda británica Pink Floyd.

Prisma: Pink Floyd Experience visita la ciudad luego de recorrer toda la Argentina. Nueve músicos en vivo tocaran grandes clásicos de discos como The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here, Animals, The Division Bell, como así también joyas de The Piper At the Gates of Dawn, A Saucerful of Secrets o Atom Heart Mother, entre otros temas.

En el año 2005 la cadena Internacional de cines Showcase, reconoció a la banda y la eligió para la difusión de la película de Roger Waters «The Wall». A principios de este año Prisma puso en marcha una nueva gira, que comenzó en el verano en Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y el Partido de la Costa, para extenderse a lo largo del año por todo el país y el exterior.

«A la hora de un tributo y sobre todo teniendo en cuenta el grupo en cuestión, quienes asisten a este tipo de eventos buscan un plus más allá de las canciones. Es por eso que en cada presentación intentamos representar lo más cuidadosa y respetuosamente posible la esencia de la mítica banda londinense», expresó Agustín Noceto, baterista de la banda.

Agregó que el show está complementado por la puesta en escena con luces, videos y efectos que le hacen honor al lema de vivir la «Experiencia Pink Floyd».

Las entradas pueden adquirirse a través de la la boletería online entradauno.com.