Video: «Thor: love and thunder» reveló su tráiler, con muchas sorpresas

Uno de los estrenos más esperados del año es la cuarta entrega de la franquicia encabezada por Chris Hemsworth. Dirigida por Taika Waititi, la película que llega a los cines en julio de 2022 ya presentó un teaser tráiler, con el mítico tema “Sweet Child O’ Mine” de Guns N’ Roses de fondo.

Hay dos cosas que prevalecen en este primer vistazo: la incorporación de los Guardianes de la Galaxia y la vuelta de Jane Foster como la nueva Diosa del Trueno.

Y es que Natalie Portman regresa al reparto tras ausentarse en la última entrega, hecho por el cual pensaron los fanáticos que nunca volvería.

“Vinieron a mí. Obviamente mi personaje no estaba escrito en la tercera de Thor por el lugar donde se desarrolló. No fue realmente en la Tierra y mi personaje estaba en ella. Y luego vinieron a mí con la cuarta idea y me dijeron: ‘Tenemos esta idea, esa fue una historia en algunos de los cómics, en los que Jane se convierte en Lady Thor’”, explicó la actriz hace un tiempo sobre la decisión de su vuelta al elenco.

El reparto de esta cuarta entrega, además de Hemsworth y Portman, está conformado por: Tessa Thompson (Valquiria), Chris Pratt (Star Lord), Jaimie Alexander (Sif), Pom Klementieff (Mantis), Dave Bautista (Drax), Karen Gillan (Nebula) y Jeff Goldblum (el Gran Maestro).

Además, se suman Christian Bale como Gorr, el carnicero de dioses, y Russell Crowe (para un cameo) como Zeus.

Cuál es la trama de «Thor: Love and Thunder»

La historia de esta cuarta parte tiene lugar luego de “Avengers: Endgame”, cuando el superhéroe ayuda a derrotar a Thanos (Josh Brolin) y decide dejar Nueva Asgard en manos de Valquiria (Tessa Thompson), para marcharse junto a los Guardianes de la Galaxia.

En el tráiler se puede ver el aspecto físico que tenía en “Endgame”, y haciendo ejercicio para regresar a tener el cuerpo de antes; aunque parece estar lidiando con una crisis existencial (algo que anteriormente le había sucedido).

“Tiempo atrás, estas manos se usaron para la batalla. Ahora son modestas herramientas para la paz. Tengo que averiguar exactamente: ¿quién soy?”, se pregunta el protagonista mientras entierra su arma, el hacha Stormbreaker.

«Quiero escoger mi propio camino. Vivir el momento. Mis días de superhéroe han terminado«, concluye contundente.

