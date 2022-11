Viviana Canosa anunció que regresará a la televisión en 2023

Luego de su escandalosa salida de América 24, Viviana Canosa reveló que volverá a la televisión el próximo año en el canal La Nación+.

La conductora hizo el anuncio en el programa La Cornisa, de Luis Majul. «Si Dios quiere, a partir de febrero, voy a estar compartiendo con todos ustedes las noches de LN+, así que estoy muy feliz. Muchas gracias», expresó.

La periodista se fue de A24 en julio al denunciar una censura de parte del canal por presiones del ministro de economía, Sergio Massa. Según su versión, le prohibieron pasar un informe que era crítico con el expresidente de la Cámara de Diputados.

«Elegí irme cuando el ‘ministro manos de tijera’ dijo que no podía mostrar un video que ya había pasado toda la televisión. Y, además, ese día habían censurado a otros. Sentí, me escuché, y dije: ‘terminó mi tiempo’”, aseguró Canosa al respecto.

“Pensaron que lo decía, pero que no lo iba a a hacer. Y la verdad que fue una gran decisión, sabiendo que tenía todo para perder y nada para ganar”, agregó.

Además, la conductora dijo que no se veía haciendo televisión más allá del próximo año. “Lo mío es hacer televisión en 2023 y después no creo que siga haciendo televisión. Creo que mi tiempo en televisión no va a ser tan largo”, comentó.