«Ya no tengo más ganas de seguir»: el Indio Solari hizo un anuncio clave para su carrera

“Ya no tengo más ganas de seguir, de pelear en el escenario; el Indio ya cumplió su tiempo”, expresó el Indio Solari en una entrevista radial, dejando en claro que los eventos en vivo ya no formarán parte de su carrera musical.

“No quiero ser un artista que está peleando en el escenario”, dijo en una entrevista que concedió a un programa de radio español.

El motivo es conocido, ya que padece Parkinson y no le «permite estar en su mejor versión».

No obstante, el excantante de los Redonditos de Ricota sostuvo que seguirá haciendo música: «El míster no tiene vocación de directo, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera. Me gustaría hacer diez, doce canciones para que las cante la gente».

El Indio Solari concedió una entrevista a la radio Mariskal Rock donde reveló su retiro de los escenarios.

Las posturas políticas del Indio Solari

Otro de los temas que el Indio Solari tocó en la entrevista fue su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. A pesar de que no se considera militante del peronismo ni del kirchnerismo, remarcó que reconoce la vocación de servicio de la expresidente y su honestidad.

“No soy militante, porque cambio de dogma permanentemente. El artista tiene que ser la piel sensible de la sociedad y atraer ideas que andan dando vueltas alrededor de las militancias. Soy como un francotirador que, en este momento, coyunturalmente, como la alternativa es nefasta, apoyo a esta gente”, remarcó.