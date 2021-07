Esperan nieve para armar las pistas de esquí en Bariloche

A dos días de la apertura de la temporada invernal en Bariloche, la operación del cerro Catedral aún no está confirmada. El problema es que no se registraron nevadas intensas que permitan cubrir las montañas y armar las pistas de esquí. Todos apuestan a los pronósticos de nieve para el viernes y sábado.

“El año pasado tuvimos nieve desde junio. Fue increíble la fecha y la cantidad. Este año es la otra cara de la moneda. Es muy variable desde hace años. No se puede establecer una tendencia”, resumió Manuel Pérez Diez, gerente comercial de Catedral Alta Patagonia.

Por ahora, hay nieve en la base fabricada con los cañones. En la montaña, solo hay 5 centímetros. Pérez Diez aseguró que “hay lugares de piedra desnuda y otros, donde se ha acumulado un poco más por la acción del viento. Para estos días, están pronosticados 60 centímetros de nieve que es lo mínimo que se necesita para armar una pista”.

El presidente de la Asociación Empresarial del cerro Catedral, Néstor López Dávalos, se mostró cauto respecto a la llegada de la nieve. “Siempre demora. Hemos tenido nevadas el 20 de julio. Tuvimos mucha suerte en los últimos años. Ya estamos preparados para abrir. Hace un año y medio que no trabajamos”, dijo.

Aseguró que, en este momento, el nivel de reservas en hotelería ronda el 20%. El grueso, es de Buenos Aires. Sin embargo, aclaró que muchos están cambiando la fecha del viaje porque el objetivo es esquiar.

En el cerro Catedral, estiman un 50% de público para esta temporada invernal. En el 2019, se recibieron un promedio de 12.000 personas por día; el año pasado solo concurrieron residentes por el cierre del turismo y la media fue de 2.500 personas a diario. Este año, advirtieron, no superarán las 5.000 o 6.000 personas por día.

Pérez Diez aclaró que no registran grandes volúmenes de venta todavía porque el público está expectante de que se confirme la apertura. “La incertidumbre sobre la factibilidad de realizar viajes entre provincias jugó en contra. También la situación económica hace que muchas familias no se animen o no puedan. Creemos que muchos van a comprar a último momento”, señaló.

La merma de visitantes será importante este invierno. Con el cierre de fronteras, no habrá turistas brasileños, uruguayos, chilenos ni viajes estudiantiles. Sin embargo, las expectativas están puestas en el turismo nacional que desistirá de viajar al exterior.

“No habrá extranjeros pero el argentino no tiene dónde irse. Entonces, si se dan las condiciones de nieve, puede haber mucha gente. Con la pandemia, definen a último momento por las restricciones”, concluyó López Dávalos.

Qué dice la meteorología

“La apertura de la temporada será bajo nieve porque llega una nevada a Bariloche”, anunció el meteorólogo Fernando Frassetto, de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Advirtió que “dominan las sequías en Sudamérica que alcanza al centro de Chile y la región cordillerana de Río Negro y Neuquén. Las lluvias otoñales fueron insuficientes para recargar la cuenca y la acumulación nival es casi inexistente”.

Frassetto indicó que las primeras nevadas significativas se esperan para este fin de semana; luego, habrá que esperar a la segunda quincena de julio y agosto.

“La falta de lluvia en primavera y verano fue importante. Y las lluvias otoñales resultaron insuficientes para la recarga de la cuenca. Por otro lado, el aire polar que ingresó a fines de junio fue muy seco a diferencia del año pasado”, señaló.