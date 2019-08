Esta neuquina se gana la vida en España haciendo pastelería para argentinos y uruguayos

"Sostengo que a través de un simple bocado de algo dulce, no sólo estamos generando esa sensación de placer al masticar, sino también que los sabores nos transportan a esas personas , “ese" recuerdo de la infancia, de la casa de la abuela o bien de tus raíces, como estaría siendo mi caso actual.

"No tengas miedo de renunciar a lo bueno para perseguir lo grandioso".

"La pastelería apareció en mi vida por accidente a los 19 años. Si bien ya estaba cursando la carrera de Técnico Superior en Gastronomía, me dedicaba a la elaboración de viandas caseras y trabajaba como encargada del turno tarde en el sector de MEP (mise en place) de la escuela de cocineros patagónicos. Hasta que un día mis clientas comenzaron a pedirme postres para los fines de semana. Fue ahí cuando noté que me llevaría mejor con el mundo dulce.

"Una noche, antes de dormir mirando las redes sociales con mi móvil, terminé en el Facebook de una pastelera de Mataro-España (lugar donde vivo actualmente) donde se promocionaba un curso en repostería creativa.

"Desde el muelle de Mataró".

"Fue mi madre quien insistió para que pidiera información y así reservar una plaza. Lo difícil no era dicho curso, sino que jamás había viajado sola a Europa.

"En ese entonces yo tenía mi miniemprendimiento en Neuquén capital “Deja, Cocino Yo" y durante los siguientes 3 meses fue trabajar cada día para poder cubrir los gastos del aéreo, alojamiento, curso...

“Soy de la idea que con esfuerzo, constancia, humildad y pasión, todo se puede lograr….el límite se lo pone uno mismo.

"Pero ésta no fue mi estadía definitiva en España, el viaje era con retorno al finalizar el curso. Fueron mis mejores 45 días conociendo otro país, probando cosas nuevas, disfrutando de las increíbles calas de la Costa Brava y sintiéndome orgullosa de mi misma por haber tenido el valor de subirme a ese avión.

"El cielo es el límite".

"Barcelona me regaló personas maravillosas que me fueron recibiendo en sus casas como alguien más de la familia.

"Pero este sueño se terminaba un 29 de agosto. En esa fecha tendría que volver a mi realidad, a mis tortas infantiles, a “ese quincho" que se terminó convirtiendo en mi todo. Por dentro sentía que mi destino no estaba en mi ciudad natal, me había enamorado de Barcelona y como cada amor siempre duele, tenía que tomar la decisión más importante hasta entonces….regresar a España para no volver.

"Otra vez fueron noches largas pensando lo bueno y lo malo que uno deja atrás, si realmente era lo que yo quería, cerrar una empresa que comenzó siendo algo temporal y se convirtió en mi vida, en mi estilo de vida durante 6 años.

"Básicamente me tuve que amoldar a las costumbres de aquí, infaltables en cada pastelería una suave y esponjosa red Velvet y la inigualable especiada de la carrot cake. Como en cada lugar tienen sus fechas festivas en Catalunya, donde se comen “Cocas" o el tradicional “Roscón” relleno de trufa o nata para los reyes magos, o las “Monas” de chocolate para Semana Santa.

"Como mencioné anteriormente pienso que el límite es el cielo y se lo pone uno mismo. Quisiera seguir viajando para descubrir la diversidad pastelera que esconde éste mundo.

"Me gustaría tener algún día aquí lo que logré en Neuquén. Soy consciente que me costará aún más, las marcas de los insumos son nuevas, realizar las comprar en mayoristas nuevos y lo más importante hacerme conocer poco a poco.

"Hace un año que nació “García Fernanda Pastissera”, destinada principalmente al público argentino-uruguayo. Analicé el mercado local y pude notar la escasez de productos típicos nuestros, lo que yo llamo “Instinto de Supervivencia”

"Todo comenzó con unas bandejas de alfajores de maicena, se fue sumando la pastafrola, los panes de leche, pero la gente pedía medialunas de manteca.

"Actualmente por semana elaboro unas 12 docenas de medialunas, que voy compaginando con mis otros dos trabajos, de lunes a viernes en una bakery y los fines de semana de camarera frente al mar.

"Por el momento no tengo intenciones de volver a Argentina; se vive muy bien acá y Mataro es tranquilo. Mediterráneo de un lado y montañas del otro.

"Como producto nuevo puedo mencionar la remolacha en polvo que se utiliza en las preparaciones Red Velvet.

La pasión por la gastronomía

"Era típico al regresar del colegio que mi madre nos esperara con algo casero para tomar la leche, budin marmolado, panqueques o galletas de avena con chips (mis preferidas).

"Ella me enseñó que el amor se puede demostrar de muchas maneras y ahora que me dedico a la gastronomía entiendo la enorme satisfacción que uno recibe al observar como la gente disfruta de cada mordisco o del aroma de un bizcocho recién horneado en el hogar.

"Si que es duro este trabajo, son horas de prueba y error, horas que pasa uno parado pegado al horno, noches de lágrimas porque sientes que no puedes más, que no llegarás con esa mesa dulce a entregarla. Te vas a quemar y cortar innumerable de veces, te vas a perder momentos y fechas especiales con la familia y amigos, y hasta te plantearas si estás en el camino correcto. Pero al ver esas caritas de los pequeños recibiendo su pastel del personaje favorito o recibir el abrazo de tus sobrinos gritando “tía me encantó, es como yo la quería”, todo esfuerzo, las pocas horas de sueño y las negras ojeras se desaparecen haciendo explotar mi corazón de felicidad. No se crea un simple pastel, estamos creando sonrisas.

Neuquén y la familia, en el corazón

Principalmente se extraña muchísimo a la familia, a mis 3 soles de sobrinos, a mis 2 hijos perrunos, a esos momentos de mates con amigos o los domingos de asado.

Nacida y criada en Neuquén capital, soy una agradecida de la vida por la hermosa y loca familia que me tocó, sin el apoyo y aliento constante de ellos no estaría acá. Tengo 27 años, soy la menor de 3 hermanas, 3 hermosos sobrinos y 2 jóvenes padres que siempre están para nosotras.

Y muchos amigos que me fue regalando este viaje al que llamamos vida.

