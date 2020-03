Estacioneros anticipan una fuerte caída en las ventas

Los estacioneros cerraron el 2019 con un contexto de precios distorsionado luego del decreto que congeló el precio de los combustibles y una sostenida caída en las ventas que llegó al 15% para las naftas de mayor calidad.

En detrimento para el sector, el 2020 solo registró una pequeña suba de precios y ahora por el avance del coronavirus y la recesión económica pronostican que será un año con “pérdidas mayores” al 2019.

Para los combustibles líquidos aún no hay una proyección de cuánto será la pérdida, pero desde la Cámara de Expendedores de GNC (CeGNC), aseguran que por el coronavirus hubo un declive en las ventas del 30%.

El sector de gas es el primero en ser golpeado por la caída en el consumo al concentrar gran parte de lo que son taxis, remisses y, en algunos casos, hasta colectivos.

De momento, las medidas optadas por el coronavirus no se reflejaron de la misma manera en la venta de combustibles líquidos y esto sucede porque gran parte de las personas que dejan el transporte de público de lado, vuelven a utilizar sus vehículos personales. Sin embargo, de agudizarse y restringirse aún más el movimiento urbano, el sector se sumergirá en un complejo escenario.

Otro golpe que sufrirá el sector será por las restricciones de los minimercados. En algunos casos se retirarán mesas para mantener la distancia de 1 metros por cliente, y en el caso de la cadena de YPF la restricción será aún mayor.

La compañía le ordenó a su cadena que solamente comercialice productos para llevar y elimine el consumo dentro de los edificios.

Por todos estos factores, sumado a que las paritarias del 2019 superaron a la inflación acumulada, el sector le pidió al gremio reabrirlas en agosto y no en abril, como estaba proyectado.

“Yo creo que vamos a un escenario muy simular al año pasado, pero peor, no va a ser un año positivo para nada y la verdad es que todavía no podés mensurar cuánto va a ser porque estamos en el ojo de la tormenta”, le dijo un importante empresario del sector a Energía On.