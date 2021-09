“Estamos buscando al buzo que se subió a la ballena, para que su arrepentimiento sirva de ejemplo”

Una vuelta de tuerca positiva. Eso quiere conseguir la secretaría de medio ambiente de San Antonio, para que lo que ocurrió con el buzo marisquero que se subió a una ballena franca no vuelva a ocurrir, y sirva de ejemplo para concientizar acerca del respeto que se debe tener por la especie.

“Sabemos del arrepentimiento de este chico, y queremos que esto que pasó se convierta en algo que nos acerque un valor. Su actitud no es habitual entre los buzos marisqueros, que suelen manejarse con cuidado cuando aparece una ballena. Pero para que esta ‘macana’ de intentar montar a un animal no vuelva a repetirse quiero sentarme a charlar con él y ver si nos puede acompañar en un programa de capacitación para los marisqueros, para que se apropien de este recurso que son las ballenas” explicó Oscar Echeverría, el titular de la cartera ambiental.

“Nosotros entendemos el riesgo que ellos corren porque los cetáceos son curiosos y se pueden enredar con las mangueras de oxígeno al aparecer en una navegación. Y ellos manejan siempre estas situaciones. Lo que hay que evitar es que se repita algo como lo que ocurrió, cuando, una vez resuelto ese tema, se buscó al animal para cometer una imprudencia, que al buzo le podría haber costado la vida” fundamentó el secretario.

Además, recordó que ayer realizaron desde el municipio “una presentación en la secretaría de medio ambiente provincial, y hoy realizaremos otra ante la Justicia". Porque "lo que hizo este chico fue ilegal. Los cetáceos son monumentos naturales y hay leyes nacionales y provinciales que los protegen” dijo. Aunque destacó que, paralelamente, “queremos sentarnos con el buzo para proponerle que nos ayude con algún programa”.

Por otro lado, Echeverría reconoció que la enorme cantidad de ballenas que se están viendo en el Golfo San Matías harán necesario “fortalecer el sistema de fiscalización de los avistamientos. No de los que realizan los prestadores habilitados para los paseos, sino de aquellos que ocurren en la interacción cotidiana en el mar”.

“Ya lo hablamos con Ambiente de la Provincia, que es quien debe tomar intervención en su rol de autoridad de aplicación. Nos vamos a poner a trabajar, en conjunto también con Prefectura” destacó.

“Debe quedar en claro lo que no hay que hacer.-puntualizó el funcionario-Porque cuando estamos en el agua una ballena puede buscar interactuar con nosotros, pero nosotros no podemos ir a buscar esa interacción con el animal. No está permitido, por ley, que un particular con ningún tipo de embarcación vaya en busca de ballenas, ni que se arrime de manera innecesaria. Hay que respetarlas” subrayó.