Así hay que regar las plantas en verano para que se mantengan radiantes: los tips de un especialista

Las altas temperaturas y la intensidad del sol en verano pueden afectar gravemente a las plantas. Sin embargo, con cuidados específicos y técnicas adecuadas, es posible mantenerlas en óptimas condiciones incluso en los días más calurosos.

Para evitar la rápida evaporación del agua, lo ideal es regar las plantas temprano por la mañana o al caer la noche, cuando las temperaturas son más frescas. De este modo, las raíces tienen más tiempo para absorber la humedad antes de que el calor del día haga efecto. Además, regar durante las horas más calurosas puede ser perjudicial, ya que el agua que pasa por mangueras o cañerías expuestas al sol puede llegar caliente y dañar las plantas.

Riegos profundos y espaciados

Aunque pueda parecer que las plantas necesitan agua constantemente, un exceso de riego puede resultar perjudicial, ya que ahoga las raíces. Lo recomendable es realizar riegos profundos y dejar que el sustrato se seque entre uno y otro. Este método no solo previene la formación de charcos, sino que también estimula a las raíces a crecer hacia capas más profundas del suelo, fortaleciendo su estructura.

Cuidados según el tipo de planta

Cada especie tiene necesidades específicas. Las plantas de exterior resistentes al sol suelen tolerar periodos más largos sin agua, mientras que las tropicales o de interior requieren mayor humedad. En el caso de estas últimas, además de regarlas, es útil pulverizar agua sobre sus hojas para simular las condiciones de su entorno natural.

Técnicas adicionales para proteger las plantas:

Una forma efectiva de conservar la humedad del suelo es aplicar una capa de mantillo o acolchado orgánico sobre la tierra. Este material actúa como aislante, manteniendo el sustrato fresco y húmedo. Otra opción práctica es utilizar macetas con sistemas de autorriego o instalar regadores automáticos, que aseguran un suministro constante y equilibrado de agua.

Errores comunes a evitar:

Regar con agua caliente o en exceso puede favorecer la aparición de plagas y enfermedades. También es importante evitar mojar directamente las flores delicadas, ya que esto puede debilitarlas. En jardines, los árboles o plantas que están plantados directamente en el suelo requieren un riego más profundo. Para estos casos, es mejor emplear mangueras abiertas o sistemas automáticos en lugar de baldes.

Opciones sostenibles:

Para quienes buscan reducir el desperdicio de agua, una excelente alternativa es reutilizar agua reciclada. Por ejemplo, se puede recolectar el agua utilizada para lavar frutas y verduras o aquella que corre mientras se espera a que la ducha se caliente. Estas prácticas no solo benefician a las plantas, sino que también ayudan al medio ambiente.

Con estos simples consejos, es posible disfrutar de un jardín lleno de vida incluso en los meses más calurosos del año.