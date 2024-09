Beneficios de bailar: vivencias de Mariana Sirote, figura regional de la danza contemporánea

No hay que subestimar jamás el poder del baile.

“Aunque no lo parezca, el baile tiene un impacto increíble en el cerebro y la neurociencia lo respalda. Cuando bailás, tu cerebro se adapta, lo que te permite moverte con menos esfuerzo. Esto mejora su eficiencia y te ayuda a mantenerlo activo”, afirma la neurocientífica Nazareth Castellanos.

Mariana Sirote, días atrás, al ser entrevistada por «Río Negro»



“Bailar en grupo no solo sincroniza tus movimientos, también alinea tu ritmo cardíaco con el de los demás, creando un fuerte sentido de comunidad y bienestar. El baile ha sido usado en terapias durante mucho tiempo, y ahora más que nunca se reconoce su valor. Mejora tu coordinación, expresión y protege tu cerebro del envejecimiento”, agrega.

Y dice otra cosa muy pero muy bonita: “cuando bailamos con otros se favorece la comunicación entre los corazones con los demás que danzan a tu alrededor. Este sentimiento de comunidad, que parece absurdo, es una de las grandes bases del bienestar personal”.

Sirote: «Muchas de mis coreografías nacen de espacios cotidianos»



Quien sabe esto de toda la vida es Mariana Sirote (68), una de las exponentes de la danza contemporánea más importante de la región desde hace décadas.



Vive en Neuquén y trabajó durante 10 años como profesora de técnica contemporánea y composición coreográfica en el INSA en Roca, la Escuela La Llave en Bariloche y en el Espacio de las Artes, en Neuquén.

Entre sus hitos vale resaltar que fundó la compañía de danza LOCAS MARGARITAS en 1993.

Recibió el premio Trayectoria 2023 del Fondo Nacional de las Artes. Un año antes había sido reconocida con el Premio Nacional de las Artes 2022. Podríamos seguir así más y más hablando de sus galardones.

Durante el ensayo de «Que me van a hablar de amores»



Si tuvieras que presentarte…

… Mi trayectoria es medio larga para un párrafo, así que me concentro en el HOY : tengo 68 años y bailo. Formo parte del grupo CUATROMARES con el que actualmente hacemos la obra DANZON todos los meses en la Casa de la Bodega, en Cipolletti. Nos ocupamos de crear coreografías y performances para espacios arquitectónicos sugerentes y creamos un espectáculo específico en cada espacio en el que trabajamos.

¿Qué es bailar para vos?

Estudié danza desde chica y decidí en un momento de la vida que esa esa iba mi profesión. La primera formación fue en danza clásica en el teatro Argentino de La Plata y más adelante me dediqué completamente a la danza contemporánea. Bailar y hacer bailar enseñando y poniendo coreografías es mi profesión de toda la vida , es lo que da sentido a mi existencia , es una pulsión permanente de la que no puedo prescindir.

Actuación con el grupo CUATROMARES.



¿La vida es otra si bailamos?

He dado clases también a personas que sólo lo hacían por placer y puedo decir que el resultado de esa enseñanza de la técnica, del encuentro con la propia expresividad y experiencias de los cuerpos produce en la gente estados de conocimiento y de sensaciones extraordinarias. No se si les cambia la vida, pero seguro que la completan, la despiertan y la estimulan. La danza es intrínseca a la humanidad desde los comienzos de los rituales y ceremonias.

¿Hay que bailar la vida?

Diría que bailar en la vida puede sensibilizar, armonizar y favorecer el estar con los otros de un modo más creativo y enriquecedor.

Actuando Sirote con el grupo CUATROMARES.



¿Bailás también en la cocina?

Bailo en mi imaginación, bailo sola en cualquier lugar . Muchas de mis coreografías nacen de acciones y espacios cotidianos

¿Cuáles son los beneficios del baile?

-La educación y costumbres que tenemos en la sociedad moderna no contempla la danza como actividad física y emocional . son siglos de ocultamiento del cuerpo, inhibiciones, prejuicios y sometimientos. Por eso siempre pensamos que desde la niñez es necesario educar el cuerpo incorporando la danza como un modo de comunicar y trabajar la energía y el espacio desde un lugar sensible , abriendo la posibilidad de moverse con libertad y conciencia del propio cuerpo y del cuerpo de los otros.

Vital, entusiasta… así se la ve y oye siempre a Mariana Sirote, referente prestigiosa de la danza contemporánea, con amplia trayectoria en la región y el país.



Años atrás publicaste un libro…

Sí, “Las puertas del laberinto”. Con él me propuse dar herramientas compositivas, recursos y análisis de los componentes del movimiento en cuanto a los modos de ingresar al mundo de la creación coreográfica. La relación entre la danza, la sonoridad, la literatura, el espacio, la teatralidad y ese hermosa amalgama que se produce en el cruce de los lenguajes.

Es un libro que desde 2016 está dando vueltas por distintos lugares de estudio en la región y en el país y por suerte recibo de sus lectores comentarios positivos en tanto material de consulta y trabajo que favorece y estimula la creación coreográfica.

¿Vas a bailar hasta tu último día?

Eso lo que más me gustaría, esa danza irá mutando conmigo.

DANZÓN del grupo CUATROMARES. Foto: Marcela Novoa

¿Querés recibir nuestro newsletter? Suscribite acá y te llega todos los miércoles y sábados a tu correo.

Qué dice la ciencia médica del hecho de bailar











Además de liberar dopamina, durante el baile se liberan también las endorfinas, hormonas que reducen la sensación de dolor físico y aumentan la sensación de placer. Otro neurotransmisor que tiene un papel importante mientras bailamos es la serotonina, llamada la hormona de la felicidad. Altos niveles de serotonina reducen el posible riesgo de padecer estados depresivos. Diversas investigaciones indican que el aumento de los niveles cerebrales de serotonina se relacionan con un buen estado de ánimo, motivo por el cual es extraño sentirnos tristes o enfadados/as mientras estamos bailando. Además, mientras se baila se reducen los niveles de cortisol, hormona que está ligada a los estados de estrés y ansiedad.