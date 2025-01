Cambio laboral: las preguntas y respuestas sobre la infancia que ayudan a decidir

Al empezar un año nuevo muchas personas se animan a empezar a pensar/especular con salir de su zona de confort y emprender la aventura de buscar nuevos proyectos laborales. Sin embargo, para que las cosas cambien las personas tienen que conocerse de verdad porque, la mayoría de las veces, la insatisfacción en el trabajo está dada por no estar en el lugar o en el puesto indicado. Para eso hay que preguntarse ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué hago bien? ¿Qué me hace diferente a los demás? ¿Por dónde empiezo nuevamente? ¿Cambio mi perfil o mi trabajo? ¿Cuál es mi mayor pasión? ¿Qué tipo de vida me gustaría vivir?

Redefinir la carrera de cara a este año o a la siguiente etapa en el trayecto profesional requiere de un espacio previo de autoconocimiento, de reflexión y de herramientas que permitan pensar de una manera distinta. Beatriz Arias, directora de COEducation Consulting.

Para que las personas puedan encontrar algunas respuestas y hacer de la incomodidad una oportunidad de cambio, la consultora en talento humano, COEducation, editó Cuando aprietan los zapatos, un ebook gratuito e interactivo, con enlaces a videos, textos y con ejercicios sensoriales y de escritura como método para conocerse a uno mismo de la mejor forma. Se trata de una guía que enseña a pensar con libertad a través de la utilización de herramientas que ayudan a despejar el miedo hacia lo nuevo y abrir la consciencia hacia un nuevo modelo profesional.

“Redefinir la carrera de cara a este año o a la siguiente etapa en el trayecto profesional requiere de un espacio previo de autoconocimiento, de reflexión y de herramientas que permitan pensar de una manera distinta. Muchas veces se asocia el cambio de trabajo a un deseo mágico inmediato, sin embargo existen metodologías estructuradas para pensar la carrera”, sostuvo Beatriz Arias, directora de COEducation Consulting.

Para ello, en la página 97 del libro Cuando aprietan los zapatos, se encuentra el test de Evaluación de Estilos de Pensamiento Benziger (BTSA), una guía práctica de autoconocimiento dónde lo más importante que van a poder descubrir las personas que estén buscando un cambio laboral son sus talentos naturales y su potencial. Allí, las preguntas realizan un recorrido por la infancia para reconectar con el bienestar primario y con el mundo del trabajo para visualizar de manera consciente el presente laboral. El segundo paso para intentar redefinir la carrera consiste en alinear el propósito con el deseo y el último es implementar un plan de acción para poder buscar nuevos horizontes y desafíos.

A medida que las personas crecen y se desarrollan en su entorno laboral van abandonando los sueños y deseos de la infancia, lo que muchas veces genera insatisfacción, agotamiento y malestar en el trabajo. Bucear en esas pasiones más primarias, puede ser la puerta de entrada a una carrera profesional más placentera.

“El test BTSA incluye preguntas sencillas que son de gran ayuda para poder determinar qué hace felices a las personas en el trabajo y configurar su carrera hacia el futuro. ¿Con qué jugabas cuando eras niño?; ¿qué situación recuerdas haber disfrutado mucho?; ¿cómo eras en la escuela y al relacionarte con tus amigos?; ¿cuál era tu proyecto favorito en la primaria?; ¿tenías capacidad de reacción?; ¿cuáles eran tus hobbies?; ¿disfrutabas leer, explorar, proyectar, desarmar artefactos o cocinar?, son sólo algunas de las más de 60 preguntas que incluimos en esta guía para poder acercarnos lo más posible al propósito de las personas. A veces lo que se da por sentado es muy distinto a lo que en realidad deseamos”, destacó Maia Martinez Mornaghi, partner de COEducation Consulting.

En el mundo actual es fundamental poder gestionar pensamientos y emociones que surgen al considerar un cambio profesional, para liberar la mente del pasado, frustraciones del presente y ansiedad del futuro. Las habilidades que se ponen en juego en la vida adulta no son las mismas que se ponían en juego en la infancia y el test es una guía para poder comprender qué fue lo que se perdió en ese trayecto para que las personas puedan ser verdaderamente felices en sus tareas laborales diarias.

