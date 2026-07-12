Celiaquía, la gran simuladora: claves para detectarla a tiempo

La enfermedad celíaca se trata de una intolerancia permanente al gluten proteína presente en el trigo, avena, centeno y cebada (T.A.C.C.) que, ante el consumo reiterado, daña la mucosa del intestino delgado y altera la absorción de nutrientes y en Argentina afecta a 1 de cada 167 personas.

“Se la llama ‘la gran simuladora’ porque sus señales no siempre son evidentes y, dependiendo de la etapa de la vida, los síntomas pueden variar drásticamente”, señaló la Dra. Valeria El Haj en el marco del Día Mundial de la Celiaquía y, además, explicó acerca de los mismos:

En los niños: suele manifestarse con retraso en el crecimiento, vómitos, dolor abdominal recurrente e irritabilidad.

suele manifestarse con retraso en el crecimiento, vómitos, dolor abdominal recurrente e irritabilidad. En los adultos: son frecuentes la diarrea crónica, la distensión abdominal, la anemia persistente y la pérdida de peso sin causa aparente. “Incluso, existen casos asintomáticos, donde el daño ocurre de forma silenciosa. Por eso, ante un diagnóstico positivo, es fundamental que los familiares directos también se realicen chequeos, debido a la fuerte carga genética de la enfermedad”, añadió.

Detectarla a tiempo



Detectar la celiaquía a tiempo es la única forma de prevenir complicaciones a largo plazo, como la osteoporosis temprana o la anemia severa. El protocolo médico actual consta de dos pasos obligatorios:

Análisis de sangre : para detectar anticuerpos específicos.

: para detectar anticuerpos específicos. Biopsia intestinal: realizada mediante videoendoscopia para confirmar el estado de la mucosa.

“A diferencia de otras patologías, no existen pastillas para tratar la celiaquía. El único remedio es una dieta libre de gluten, estricta y permanente”, aseguró la experta. “El gluten puede estar oculto en lugares inesperados como medicamentos, suplementos, pastas de dientes o cosméticos. Para evitar riesgos, es vital consultar siempre los listados oficiales de productos sin T.A.C.C. en la web de la ANMAT o a través de asociaciones de apoyo como ACELA (Asistente al Celíaco en Argentina) o ACA (Asociación Celíaca Argentina)”, culminó.

Concientizar sobre el tema



En Argentina, si bien muchas personas permanecen sin diagnóstico, especialistas del Hospital de Clínicas de la UBA aseguran que en los últimos años aumentaron las consultas y su detección. “Esto probablemente no significa que haya más celiaquía, sino que hoy se la busca más: hay mayor disponibilidad de serología, más formación médica, más conciencia social y mayor sospecha ante formas no clásicas”, explica la Dra. Eugenia Arce, médica integrante de la División Gastroenterología del Hospital de Clínicas de la UBA (M.N 171.825).



Arce señala que “muchas personas no saben que tienen celiaquía porque la enfermedad no siempre se presenta con diarrea, pérdida de peso o malabsorción, sino que también puede manifestarse con anemia, aftas, alteraciones del esmalte dental, osteoporosis, infertilidad, abortos recurrentes, alteraciones en las pruebas hepáticas, síntomas digestivos leves o incluso permanecer asintomática durante años”.

Asimismo, indica que también hay pacientes que se diagnostican por pertenecer a grupos de riesgo, como familiares de primer grado, diabetes tipo 1, tiroiditis de Hashimoto, hepatitis autoinmune y síndrome de Down. Por otra parte, la profesional advierte sobre los riesgos de una demora en el diagnóstico: “Si no se detecta a tiempo, pueden aparecer complicaciones por inflamación crónica y malabsorción: anemia, déficit nutricionales, baja talla o retraso puberal en pediatría, osteoporosis y fracturas, alteraciones gineco-obstétricas y, en casos no tratados, mayor riesgo de malignidad intestinal”.

Fuente: Noticias Argentinas