Investigan el presunto crimen de un jubilado de 73 años en Allen: hay un sospechoso detenido

La fiscalía investiga el presunto homicidio de un hombre de 73 años, quien trabajaba como taxista y fue hallado sin vida en el interior de su vivienda en la localidad de Allen. El Ministerio Público Fiscal informó que, tras ejecutarse una serie de allanamientos urgentes en distintos puntos de la ciudad, personal policial procedió a la detención de un sospechoso, quien ya quedó a disposición de las autoridades judiciales.

El violento episodio fue descubierto el pasado viernes por la tarde. El comisario José González, jefe de la Unidad Regional de Roca, informó a Diario RÍO NEGRO que el hecho ocurrió en esa jornada y relató que, cerca de las 18:30, uno de los hijos de la víctima llamó para alertar que había encontrado a su padre muerto dentro de su casa. Al arribar al domicilio, los uniformados constataron el deceso y fuentes oficiales confirmaron que el cuerpo presentaba un golpe en la cabeza.

Allanamientos y peritajes en la escena

Los investigadores revelaron que continúan con la búsqueda de una segunda persona que podría haber estado vinculada de forma directa con el crimen. Hasta el momento, el informe preliminar de la autopsia de la víctima no fue adelantado por el Cuerpo Médico Forense, por lo que su identidad oficial se mantiene bajo estricta reserva.

El operativo en el lugar del hecho estuvo bajo la coordinación de la fiscal de turno, Verónica Villarruel, y la fiscal adjunta Laura Tronelli. En la vivienda trabajaron efectivos de la comisaría Sexta, la División Judicial de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística de Allen y Roca, y la Unidad Operativa de la fiscalía.