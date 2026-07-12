Delitos en Neuquén: un informe oficial destacó una baja de robos y otros hechos contra la propiedad en 2025

El Gobierno de Neuquén difundió un informe en el que aseguró que la provincia registró una disminución de los delitos contra la propiedad durante 2025, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. El reporte oficial sostiene que la reducción fue superior al promedio nacional.

Según el documento, los denominados «otros delitos contra la propiedad» —que incluyen estafas, defraudaciones, extorsiones, usurpaciones y usura— pasaron de 5.818 hechos en 2024 a 3.942 en 2025. La variación representa una baja interanual del 32,7%.

En el caso de los robos y sus tentativas, el informe indica que los hechos descendieron de 10.491 en 2024 a 7.462 en 2025. La caída informada fue del 29,3%.

El informe elaborado con datos de la Dirección de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, también permite comparar la evolución de los robos y tentativas de robo con otras provincias. En el caso de Río Negro, los hechos descendieron de 7.599 en 2024 a 6.018 en 2025, lo que representa una baja del 21,2%. En Neuquén, en cambio, la disminución informada fue del 29,3%, al pasar de 10.491 a 7.462 hechos, una reducción superior tanto a la de Río Negro como al promedio nacional, que se ubicó en el 21,3%.

El Ejecutivo provincial vinculó esos resultados con las políticas implementadas durante la actual gestión, entre ellas la ampliación de infraestructura policial, el fortalecimiento de la Policía y la sanción de nuevas herramientas legales. El Gobierno atribuyó la evolución de los indicadores a un plan integral de seguridad.

Infraestructura y microtráfico

Entre las obras mencionadas figura la construcción de la nueva Comisaría Cuarta de Alta Barda, que, según el informe, supera el 35% de avance, además del anuncio de una tercera comisaría para el oeste de Plottier. El objetivo planteado es ampliar la capacidad operativa y de alojamiento de personas detenidas.

El documento también destacó los resultados informados tras la desfederalización del microtráfico de drogas. El Gobierno indicó que durante el primer año se realizaron 246 allanamientos, se secuestraron más de 45 kilos de cannabis y 28 kilos de cocaína, además de dinero, armas y vehículos. Asimismo, informó que hubo 323 personas detenidas y que alrededor de 100 recibieron condena.

Las reformas impulsadas por el Ejecutivo

El informe repasó además las reformas aprobadas por la Legislatura, entre ellas la incorporación de la reiterancia delictiva como causal de prisión preventiva, modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía y nuevas herramientas para investigar el microtráfico, como los allanamientos nocturnos y las denuncias anónimas. El Ejecutivo sostuvo que esas medidas apuntan a reducir la reincidencia y fortalecer la prevención del delito.

En ese contexto, el gobernador Rolando Figueroa reiteró una definición expresada en distintas oportunidades sobre la política de seguridad provincial. «La seguridad pasó a ser una prioridad de la gestión», afirmó, al defender la inversión en infraestructura, equipamiento, tecnología y coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.