Ladrillos, tren y canales: una caminata por las huellas de los pioneros en el norte de la Patagonia

Casa Kaufmann: construida en 1916, hoy es sede del Vicerectorado de la Universidad Nacional de Río Negro en Roca. Foto: Alejandro Carnevale.

El Alto Valle de Río Negro y Neuquén es mucho más que una región productiva. Es un territorio construido por historias compartidas, donde el río, el ferrocarril, el sistema de riego y el aporte de sucesivas corrientes inmigratorias dieron origen a pueblos y ciudades que hoy conforman una identidad común. Cada localidad conserva edificios, espacios públicos, obras de infraestructura y lugares de encuentro que testimonian ese proceso y constituyen un patrimonio que pertenece a toda la región.

El arte de mirar lo cotidiano

Visitar por primera vez un pueblo o una ciudad puede despertar distintas emociones según la sensibilidad y la experiencia de cada persona. En cambio, quienes habitan esos lugares suelen naturalizar su paisaje cotidiano. Pocas veces nos detenemos a observar la fachada de un edificio, la recuperación de un espacio público o el significado histórico de una construcción que forma parte de nuestra vida diaria.

Toda comunidad guarda acontecimientos que marcaron su historia, junto con obras que reflejan el esfuerzo y las aspiraciones de quienes la construyeron. Algunas alcanzaron carácter monumental; otras fueron escenarios silenciosos de la vida cotidiana. Ambas conforman el patrimonio cultural porque, además de su valor arquitectónico, conservan la memoria colectiva y fortalecen el sentido de pertenencia.

Aspecto actual de la estación Fuerte Roca, construida en 1931. Foto: Alejandro Carnevale.

Renacer después de la inundación: de fortín a enclave estratégico

General Roca posee una importante herencia cultural y edilicia que acompaña su evolución desde la fundación, el 1 de septiembre de 1879. Su nacimiento respondió a circunstancias imprevistas, pero su ubicación le permitió convertirse en un enclave estratégico para la consolidación territorial de la Patagonia y en uno de los principales centros de desarrollo del Alto Valle.

Del período fundacional aún permanecen la Columna Conmemorativa con el Acta de Fundación y el Colegio San Miguel, impulsado por el padre Stefenelli. La inundación de 1899 destruyó el primer asentamiento y obligó al traslado del pueblo a su ubicación actual, iniciando una nueva etapa de crecimiento.

Durante las primeras décadas del siglo XX, el ferrocarril, el comercio y la expansión agrícola transformaron el perfil urbano. El Hotel Toscano, la Escuela Agraria de Stefenelli y los primeros establecimientos comerciales acompañaron ese proceso. Paralelamente, la construcción del canal principal de riego consolidó el desarrollo productivo que caracterizó a toda la región.

Aspecto actual de la antigua sede del ex Banco de Rio Negro y Neuquén, construida en los años 30. Foto: Alejandro Carnevale.

Es necesario aclarar que entre 1915 y 1920, se encontraba en plena construcción el canal principal de riego, y que durante esa etapa dio un gran impulso al área comercial y a las expectativas del desarrollo productivo.

La era del neoclásico y las fachadas con sello europeo

La década de 1930 reluce con la construcción del edificio del ex Banco de Rio Negro y Neuquén, una imponente construcción de estilo neoclásico, que acentúa aún más el carácter hegemónico del pueblo.

La estación Fuerte Roca también se construye en 1931, completando un requerimiento también necesario para agilizar la movilidad en esa etapa de desarrollo que el pueblo estaba reclamando.

En 1932 se construye el edificio Municipal, una obra sencilla con acentos neoclásicos. En esta misma década, sin data de construcción, el Dr. Navarre oriundo de Buenos aires construye su vivienda frente a la plaza San Martin, un típico ejemplo de transculturación de otros centros residenciales urbanos.

La casa Kaufmann, de 1916 y hoy una de las sedes de la UNRN, desde otra perspectiva. Foto: Alejandro Carnevale.

En 1936 don Walter Kaufman construye para su hijo Carlos. ya casado, una vivienda en la calle Maipú entre Tucumán y Mitre. Antes, en 1916, para él y su esposa, había construido en la esquina de Isidro Lobo y Belgrano otra de características similares: arquitectura sobria, funcional, confortable y típicamente europeas, otro ejemplo de transculturación.

El Banco de la Nación Argentina es un edificio construido en 1940, que marca un punto de inflexión entre el pasado edilicio de diferentes características y un periodo de modernidad, su imagen imponente y solemne tiende a reflejar la potencialidad de su función.

La Usina eléctrica, construida en el Canal Principal de Riego en 1943, por estos días de invierno ya casi sin agua hasta que se reinicie el ciclo en el Dique Ballester a fines de agosto. Foto: Alejandro Carnevale.

A partir de 1940 una serie de edificios, algunos mencionados y otros a la espera de ser reconocidos completan el panorama de una ciudad que permanentemente estuvo y continúa buscando la manera de mantenerse a la altura del crecimiento de los grandes centros de desarrollo urbano.

La modernización continuó con edificios públicos e industriales como Agua y Energía (1943) y la usina eléctrica (1953), ejemplos de una arquitectura funcional que acompañó el crecimiento de General Roca. Otros inmuebles actualmente en estudio permitirán ampliar, en el futuro, el patrimonio reconocido.

El concepto de Patrimonio se entiende generalmente como la herencia material recibida de predecesores, pero si observamos estas arquitecturas como Bienes de Patrimonio, implica reconocernos en ella un sentimiento de pertenencia, por lo cual, en parte, somos responsables de su existencia.

El edificio de Agua y Energía, de 1943, hoy sede del DPA. Foto: Alejandro Carnevale.

Hay obras que nacen monumentos – edificio notable por su belleza, antigüedad, o valor cultural – y hay otras que deben esperar para ser reconocidas. Conocer es valorar y valorar es proteger. Conservar para dar testimonio y preservar para tener Identidad.

El patrimonio es la memoria viva de una comunidad

El patrimonio suele entenderse como la herencia material recibida de generaciones anteriores. Sin embargo, su verdadero valor reside en que nos permite reconocernos como parte de una historia compartida. No pertenece únicamente al pasado: constituye una herramienta para comprender el presente y proyectar el futuro.

Cada época deja obras que expresan su tiempo. Algunas nacen con vocación de monumento; otras necesitan décadas para que la sociedad descubra su verdadero valor. El patrimonio no pertenece únicamente al pasado: es la memoria viva de una comunidad y uno de los pilares sobre los que construye su identidad y proyecta su futuro.

Los edificios no conservan la historia por sí solos; somos nosotros quienes les damos sentido al reconocerlos como parte de nuestra memoria colectiva. Conocer es valorar, valorar es proteger y proteger es asumir el compromiso de transmitir ese legado a las generaciones que vendrán.

La próxima vez que recorra las calles del Alto Valle, deténgase un instante y mire con otros ojos. Tal vez descubra que el patrimonio no es solo aquello que heredamos, sino también aquello que elegimos preservar. ¿Qué historia queremos que encuentren quienes recorran estas mismas calles dentro de cien años?