Pronóstico del tiempo: neblina en el Alto Valle y temperaturas bajo cero en la cordillera este domingo 12

Abrigados: el frío y el cielo cubierto dominarán la jornada de este domingo en el Alto Valle y la cordillera. (Foto: archivo Juan Thomes).

Las condiciones meteorológicas registrarán un marcado descenso de temperatura en toda la región durante el cierre del fin de semana largo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé jornadas con cielo cubierto e inestabilidad tanto en los valles como en los centros urbanos cordilleranos.

A continuación, te detallamos el pronóstico del tiempo para que puedas planificar tus actividades en el Alto Valle y el sur de la provincia de Neuquén y Río Negro:

El pronóstico del tiempo para Neuquén y General Roca

En las principales ciudades del Alto Valle, la jornada dominical estará marcada por la presencia de bancos de niebla y bajas temperaturas:

Neuquén

Mañana: El cielo se presentará con neblina . La temperatura mínima se ubicará en 5°C con vientos del norte entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El cielo se presentará con . La temperatura mínima se ubicará en con vientos del norte entre 7 y 12 kilómetros por hora. Tarde: Las condiciones pasarán a cielo mayormente nublado . La temperatura máxima alcanzará los 12°C con vientos del norte manteniendo la misma intensidad.

Las condiciones pasarán a cielo . La temperatura máxima alcanzará los con vientos del norte manteniendo la misma intensidad. Noche: El cielo continuará mayormente nublado. El termómetro marcará 9°C con vientos que rotarán hacia el noroeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones es del 0%.

General Roca

Mañana: Se registrará la presencia de neblina en el inicio del día. La temperatura arrancará en 4°C con vientos leves de dirección norte entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Se registrará la presencia de en el inicio del día. La temperatura arrancará en con vientos leves de dirección norte entre 7 y 12 kilómetros por hora. Tarde: El cielo pasará a estar mayormente nublado . La temperatura máxima llegará a los 12°C con vientos estables del cuadrante norte.

El cielo pasará a estar . La temperatura máxima llegará a los con vientos estables del cuadrante norte. Noche: Las condiciones mantendrán el cielo mayormente nublado. La temperatura se fijará en 9°C con vientos del noroeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora y 0% de probabilidad de lluvias.

El tiempo en la cordillera: Bariloche y Villa La Angostura

En la zona de los lagos, las marcas térmicas se mantendrán cercanas al punto de congelación tras las últimas alertas de inestabilidad:

San Carlos de Bariloche

Mañana: El cielo se presentará mayormente nublado . La temperatura mínima será de -1°C con vientos provenientes del oeste de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El cielo se presentará . La temperatura mínima será de con vientos provenientes del oeste de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Tarde: El estado del tiempo pasará a nublado . La máxima ascenderá de forma leve hasta los 7°C con vientos que rotarán hacia el noroeste.

El estado del tiempo pasará a . La máxima ascenderá de forma leve hasta los con vientos que rotarán hacia el noroeste. Noche: Se mantendrán las condiciones de cielo nublado. La temperatura bajará a 4°C con vientos del noroeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora y 0% de probabilidad de precipitaciones.

Villa La Angostura