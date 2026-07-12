Pronóstico del tiempo: neblina en el Alto Valle y temperaturas bajo cero en la cordillera este domingo 12
Conocé el estado del tiempo para el cierre del fin de semana largo. Repasá los datos oficiales de temperatura, neblina y vientodel Servicio Meteorológico Nacional para Neuquén, Roca, Bariloche y Villa La Angostura.
Las condiciones meteorológicas registrarán un marcado descenso de temperatura en toda la región durante el cierre del fin de semana largo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé jornadas con cielo cubierto e inestabilidad tanto en los valles como en los centros urbanos cordilleranos.
A continuación, te detallamos el pronóstico del tiempo para que puedas planificar tus actividades en el Alto Valle y el sur de la provincia de Neuquén y Río Negro:
El pronóstico del tiempo para Neuquén y General Roca
En las principales ciudades del Alto Valle, la jornada dominical estará marcada por la presencia de bancos de niebla y bajas temperaturas:
Neuquén
- Mañana: El cielo se presentará con neblina. La temperatura mínima se ubicará en 5°C con vientos del norte entre 7 y 12 kilómetros por hora.
- Tarde: Las condiciones pasarán a cielo mayormente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 12°C con vientos del norte manteniendo la misma intensidad.
- Noche: El cielo continuará mayormente nublado. El termómetro marcará 9°C con vientos que rotarán hacia el noroeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones es del 0%.
General Roca
- Mañana: Se registrará la presencia de neblina en el inicio del día. La temperatura arrancará en 4°C con vientos leves de dirección norte entre 7 y 12 kilómetros por hora.
- Tarde: El cielo pasará a estar mayormente nublado. La temperatura máxima llegará a los 12°C con vientos estables del cuadrante norte.
- Noche: Las condiciones mantendrán el cielo mayormente nublado. La temperatura se fijará en 9°C con vientos del noroeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora y 0% de probabilidad de lluvias.
El tiempo en la cordillera: Bariloche y Villa La Angostura
En la zona de los lagos, las marcas térmicas se mantendrán cercanas al punto de congelación tras las últimas alertas de inestabilidad:
San Carlos de Bariloche
- Mañana: El cielo se presentará mayormente nublado. La temperatura mínima será de -1°C con vientos provenientes del oeste de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
- Tarde: El estado del tiempo pasará a nublado. La máxima ascenderá de forma leve hasta los 7°C con vientos que rotarán hacia el noroeste.
- Noche: Se mantendrán las condiciones de cielo nublado. La temperatura bajará a 4°C con vientos del noroeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora y 0% de probabilidad de precipitaciones.
Villa La Angostura
- Mañana: Las primeras horas registrarán un cielo mayormente nublado. La temperatura mínima se ubicará en -1°C con vientos del oeste de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
- Tarde: El cielo continuará nublado durante el resto de la jornada. La temperatura máxima alcanzará los 7°C con vientos constantes del noroeste.
- Noche: El cierre del domingo presentará un cielo nublado. La temperatura descenderá a 4°C con vientos del noroeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora, sin probabilidades de lluvias.
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