Certificados, habilitaciones y multas: uno por uno, los cambios que propone Viedma para los alquileres turísticos

El proyecto que modifica la ordenanza que regula los alojamientos turísticos en Viedma quedó formalmente abierto a consulta pública luego de iniciar el trámite de doble vuelta en el Concejo Deliberante. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo municipal, incorpora nuevas obligaciones para los propietarios de casas y departamentos de alquiler temporario, actualiza los requisitos de habilitación y crea un régimen de multas para quienes incumplan la normativa.

Según el expediente, las modificaciones responden a la necesidad de adecuar la Ordenanza Nº 8843, vigente desde hace tres años, a la realidad actual del sector turístico.

Uno de los cambios centrales es que los propietarios, administradores o encargados de alojamientos deberán brindar al organismo municipal de Turismo información sobre la ocupación o disponibilidad de los inmuebles cuando sea requerida con fines estadísticos. También podrán solicitarse datos sobre la procedencia de los visitantes, la motivación del viaje y otras características del perfil turístico.

En los fundamentos del proyecto se señala que actualmente ya no resulta habitual realizar controles sobre las tarifas de los alojamientos, ya que los precios quedan sujetos al acuerdo entre el prestador y el cliente. En cambio, el Municipio considera prioritario contar con información que permita planificar acciones de promoción turística.

Los alquileres turísticos en Viedma deberán cumplir nuevos requisitos de habilitación y seguridad

La iniciativa también redefine el sistema de habilitaciones. Los propietarios que cuenten con hasta tres casas o departamentos de alquiler temporario tipo 5 podrán continuar tramitando un permiso turístico gratuito.

En cambio, quienes exploten cuatro o más unidades funcionales en un mismo terreno deberán obtener una habilitación comercial y cumplir con la normativa prevista para ese tipo de establecimientos.

Otra modificación apunta a reforzar las condiciones de seguridad. En lugar de algunos informes exigidos actualmente, los alojamientos deberán presentar certificados de aptitud de las instalaciones de gas y electricidad emitidos por profesionales matriculados.

Qué deberán informar los propietarios de alojamientos turísticos en Viedma

El texto incorpora por primera vez una escala específica de infracciones y multas dentro de la Ordenanza Tarifaria.

Entre las conductas sancionables figuran funcionar sin permiso turístico o habilitación comercial, no informar la ocupación cuando sea requerida por el organismo de Turismo, no cumplir con los requisitos de seguridad, obstaculizar inspecciones, cobrar tarifas superiores a las pactadas, no comunicar transferencias o cierres del establecimiento y brindar información errónea a la autoridad de control.

Las multas previstas van desde 50 hasta 400 Unidades Fiscales (UFS), según el tipo de incumplimiento. Además, el Juzgado Administrativo de Faltas podrá aplicar apercibimientos, inhabilitaciones o clausuras en los casos que correspondan.