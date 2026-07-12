En 10 fotos | Así se celebró en Neuquén y Roca el triunfo de Argentina y el pase a semifinales en el Mundial 2026

La Selección argentina venció a Suiza 3 a 1 y pasó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra. En fotos de Emiliano Ortiz y Andrés Maripe, los festejos en Neuquén y Roca

Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez hicieron los goles.

Así se festejó en Neuquén y Río Negro el triunfo de Argentina frente a Suiza

El encuentro de semifinales será el próximo miércoles 15 de julio a las 16 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Se trata del mismo estadio donde el conjunto nacional enfrentó el pasado martes a Egipto en los octavos de final. Las calles de Neuquén se vistieron de celeste y blanco amte un nuevo paso de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Foto: Emiliano Ortiz.

Foto: Emiliano Ortiz.

Lionel Messi, en un posteo que realizó en su cuenta de la red social Instagram, el capitán expresó: «Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! Vamos carajo!!!».

Foto: Emiliano Ortiz.

Foto: Emiliano Ortiz.

Las celebraciones se extendieron por todo el Alto Valle. En Roca, Los festejos fueron durante la madrugada.

Foto: Andrés Maripe.

Foto: Andrés Maripe.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, valoró tras el triunfo que sus dirigidos hayan logrado “estar en una semifinal nuevamente”, luego de otro partido en el que tuvo que sufrir. Admitió que el elenco suizo le puso “mucha dificultad” a su equipo, para luego aclarar que “hay cosas para mejorar”.

Foto: Andrés Maripe.