Cinco almuerzos sin harinas que podés preparar en menos de 15 minutos y te ayudan a sentirte liviano
Opciones simples, nutritivas y rápidas para resolver una comida sin recurrir al pan, las pastas o las masas.
Cuando el tiempo apremia, muchas personas terminan recurriendo a sandwiches, empanadas o comidas rápidas elaboradas con harina. Sin embargo, existen alternativas igual de prácticas que permiten armar un almuerzo completo, saciante y con ingredientes fáciles de conseguir.
La clave está en combinar proteínas, verduras y grasas saludables para lograr platos que aporten energía y ayuden a controlar el hambre durante la tarde.
1. Omelette de verduras y queso
Es una de las preparaciones más rápidas y versátiles.
Solo necesitás dos o tres huevos, algunas verduras que tengas en la heladera y un poco de queso.
Podés sumar espinaca, cebolla, tomate, morrón o champiñones. En menos de diez minutos tendrás un plato rico en proteínas que ayuda a generar saciedad.
Tip: acompañalo con una ensalada fresca para sumar volumen y fibra.
2. Ensalada tibia de pollo y palta
Si te quedó pollo cocido del día anterior, esta opción puede salvar cualquier almuerzo.
Combiná trozos de pollo con hojas verdes, tomate, zanahoria rallada y media palta. Condimentá con aceite de oliva y limón.
Además de ser una preparación rápida, aporta una buena combinación de proteínas y grasas saludables.
La palta ayuda a prolongar la sensación de saciedad, mientras que el pollo suma proteínas de alta calidad.
3. Revuelto de huevos con vegetales
Otra alternativa que se prepara en pocos minutos y permite aprovechar ingredientes que ya están en casa.
Salteá cebolla, zapallito, espinaca o brócoli y agregá huevos batidos. Cociná unos minutos hasta que el huevo esté listo.
Es una comida simple, económica y con gran aporte nutricional.
Ideal para quienes buscan reducir el consumo de ultraprocesados sin complicarse en la cocina.
4. Bowl de atún, huevo y vegetales
Los bowls se convirtieron en una de las formas más prácticas de resolver un almuerzo.
En un recipiente colocá una base de hojas verdes y agregá una lata de atún al natural, huevo duro, tomate, pepino y zanahoria.
La preparación lleva menos de quince minutos y ofrece una combinación equilibrada de nutrientes.
Es una excelente opción para llevar al trabajo o dejar lista con anticipación.
5. Pizza de sartén con base de huevo
Para quienes extrañan las comidas tradicionales, existe una versión rápida y sin harina.
Batí dos huevos y cocinalos en una sartén como si fuera una tortilla fina. Una vez firme, agregá salsa de tomate, queso y los ingredientes que prefieras.
Tapá la sartén unos minutos hasta que el queso se derrita.
El resultado es una comida que recuerda a una pizza, pero con un aporte mucho mayor de proteínas y sin necesidad de utilizar masas.
Una alternativa para variar la rutina
Reducir las harinas no significa eliminar grupos de alimentos ni seguir dietas extremas. La idea es incorporar más variedad y descubrir preparaciones sencillas que permitan resolver el almuerzo de manera práctica.
Con huevos, verduras, pollo, atún o queso es posible crear comidas completas en pocos minutos, evitando la sensación de pesadez que muchas veces generan las opciones rápidas tradicionales.
Comentarios