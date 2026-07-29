Cutral Co y Plaza Huincul y el GNL: expectativa ante el proyecto que aspira a exportar el gas

El proyecto Argentina LNG que apunta a desarrollar los tres bloques lindantes a Cutral Co y Plaza Huincul fue presentado, por primera vez, ante las autoridades de los dos municipios. Los gerentes de la iniciativa dieron a conocer en qué consistirá y las diferentes etapas diagramadas hasta el 2030.

La planta separadora de gases, que se montará a 15 kilómetros con una inversión cercana a los 8 mil millones de dólares, y la necesidad de capacitación de la mano de obra, fueron los ejes de las presentaciones.

El arribo de Alejandro Antoff, gerente de Proyectos de Infraestructura; Débora Denholm, de Infraestructura y Proyectos; y Tamara Funes, de Asuntos Públicos de Argentina LNG a cada uno de los municipios permitió, por primera vez, explicar los alcances de la iniciativa, que cuenta con el respaldo del gobierno provincial, a través de la ley 3566. La inversión prevista es del orden de los 25.000 millones de dólares.

El intendente cutralquense, Ramón Rioseco, dijo que la importancia de la visita radica en que «impactará directamente en la zona». Se avanzará más adelante en «armar un esquema de capacitación, en conjunto tanto para las empresas, pymes, y trabajadores y prepararnos para ese momento».

Presentación Argentina LNG en Cutral Co (Foto: gentileza)

Rioseco valoró el proyecto que incluirá una planta separadora de gases, situada a 15 kilómetros de Cutral Co -la otra estará en Río Negro-, además del gasoducto y el desarrollo del upstream. Sobre la planta refirió que se lleva casi un 40 % de la inversión total porque es de casi 8 mil millones de dólares.

Las áreas involucradas son Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II; y Aguada Villanueva Norte. De no surgir inconvenientes la iniciativa tiene que comenzar en el primer cuatrimestre de 2027, apuntó el jefe comunal.

Una «megainversión»

«Es una megainversión porque no hay otra así en Argentina. Eso nos pone a Cutral Co y Plaza Huincul en el centro de la escena nuevamente», señaló el jefe comunal cutralquense. Agregó que para ese momento «hay que prepararse para que las cosas salgan bien y darle mayor posibilidad a las empresas, trabajadores, pymes y los comercios».

Desde Plaza Huincul, las autoridades que recibieron a los referentes del proyecto, encabezadas por el intendente Claudio Larraza, coincidieron en la importancia y la necesidad de planificar con anticipación la formación del recurso humano, el fortalecimiento de las empresas locales y la articulación con proveedores regionales.

Presentación del proyecto Argentina LNG (Foto: gentileza)

La capacitación será un factor estratégico para que se pueda aprovechar las oportunidades vinculadas al desarrollo del GNL, y para ello será necesario promover la formación de trabajadores, técnicos y profesionales que acompañen el crecimiento de la actividad energética.

Desde Huincul recordaron que las dos ciudades tienen la oportunidad de consolidarse como un hub logístico y de servicios, vinculados al desarrollo del GNL. En este punto radica la importancia de preparación tanto las empresas como las instituciones y el capital humano de la región.

En agosto habrá una nueva reunión y queda por delante la audiencia pública, donde las personas, entidades e instituciones podrán inscribirse y dar su opinión relacionada al proyecto, tal como informó el jefe comunal de Cutral Co.