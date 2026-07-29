Rosario Central y Racing no se sacaron ventajas en el Gigante de Arroyito

El partido en el Gigante de Arroyito fue de menos a más en intensidad.

El encuentro prometía más. Pero, finalmente, Rosario Central y Racing Club terminaron igualando sin goles esta noche en el Gigante de Arroyito de Rosario, en la continuidad de la segunda fecha del Torneo Clausura Argentino 2026.

Después de un primer tiempo entretenido y con opciones de gol en ambos arcos (se anuló un gol al conjunto local), los dos se terminaron conformando con el empate y redondeando un opaco complemento.

El Canalla, que venía de caer en el debut ante Belgrano en Córdoba, sumó el primer punto del certamen, mientras que la Academia acumula cuatro unidades luego de presentación con victoria ante Gimnasia de La Plata en la primera fecha.

La charla entre Di María y Rojo, dos viejos conocidos de la Selección Argentina, durante la revisión del gol anulado de Rosario Central ante Racing. pic.twitter.com/nCEog7vvp2 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 29, 2026

El encuentro tuvo un inicio muy disputado, sin un dominador claro, con transiciones rápidas de ambos lados y algunas imprecisiones. Aunque, en esa búsqueda de llegar hasta el fondo y lastimar en campo rival, fue el equipo dirigido por Jorge Almirón el que tuvo más el control de la pelota.

Con el paso de los minutos, el equipo de Juan Pablo Vojvoda adelantó las líneas y respondió con una jugada de contragolpe, quedando Lautaro Díaz mano a mano con Conan Ledesma, pero el remate se terminó yendo desviado.

Central respondió con un ataque de Jáminton Campaz, pero su remate fue bien contenido por el golero Cambeses; e inmediatamente después llegó la más clara para la Academia de Avellaneda, con un tiro de Santiago Solari que reventó el travesaño. Al delantero también le invalidaron un gol tras capturar un rebote en posición adelantada.

EL GOL QUE LE ANULARON A CENTRAL: Facundo Mallo marcaba el 1-0 del Canalla ante Racing, pero no fue convalidado por fuera de juego. pic.twitter.com/mZltgtV8xR — SportsCenter (@SC_ESPN) July 29, 2026

En el complemento, el local abría el marcador con un tanto de taco de Facundo Mallo, pero terminó siendo anulado por posición adelantada a instancias del VAR, en un análisis que duró varios minutos.

El epílogo se hizo largo debido a lo aburrido del juego que resultaron esos minutos. No hubo juego, ni situaciones de peligro por parte de ningún equipo, lo que de inmediato se tradujo en silbidos y reprobación de la afición local, que terminó abucheando al técnico Almirón.

En la próxima fecha, Racing recibirá a Tigre este sábado desde las 20.30, mientras que Rosario Central visitará a River Plate el domingo a partir de las 19.15.