Alerta por nieve, lluvia, viento y frío extremo en Neuquén y Río Negro este miércoles 29 y jueves 30

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por nieve, lluvia, viento y frío extremo en Neuquén y Río Negro para este miércoles 29 y jueves 30 de julio. Las zonas afectadas y los peores horarios.

Alerta por frío extremo en Neuquén y Río Negro este miércoles 29: en dónde aguardan nevadas

El organismo nacional emitió alerta por bajas temperaturas en toda la Patagonia, la cual se escala a «rojo» en algunos sectores de Santa Cruz.

La alerta amarilla que rige en Neuquén y Río Negro significa que el frío puede provocar un «efecto leve a moderado en la salud«, y añadieron que las bajas temperaturas que se registrarán «pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas«.

Entre las zonas afectadas en ambas provincias se encuentran:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.

Mapa de alertas por temperaturas extremas del Servicio Meteorológico Nacional.

A su vez, para mañana el SMN también emitió alerta amarilla por nieve en un sector de la cordillera de Neuquén. «El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual. Por momentos, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia«, detalla el parte.

Entre las zonas afectadas en horas de la noche de este 29 de julio están:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Mapa de alertas del SMN para este miércoles 29 de julio.

Combo de alertas en todo Neuquén y en gran parte de Río Negro para este jueves 30

La alerta amarilla por nieve continuará vigente en algunos sectores de Neuquén y Río Negro este jueves 30 de julio.

Del lado rionegrino, las zonas afectadas en horas de la mañana son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Del lado neuquino, las zonas bajo alerta amarilla por nieve en horas de la mañana son:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Después, la alerta regirá en horas de la noche en:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.



Por otra parte, el SMN también emitió alerta amarilla por lluvias para este jueves 30. «El área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada», acotaron.

Del lado rionegrino, las zonas bajo alerta por lluvia únicamente en horas de la madrugada son:

Este de El Cuy.

General Roca.

Costa de Adolfo Alsina.

En donde la alerta por lluvia regirá desde la madrugada hasta la mañana inclusive es en:

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

Meseta y Costa de San Antonio.

Valcheta.



Después, las zonas que estarán bajo alerta amarilla por lluvia únicamente en horas de la tarde son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



Del lado neuquino, estarán bajo alerta amarilla por lluvia durante la madrugada en:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.



Las zonas bajo alerta en la madrugada y la mañana inclusive este 30 de julio son:

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Aluminé.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.



Por su parte, las zonas con alerta por lluvia durante la tarde son:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.



Por último, el SMN emitió alerta por viento para este jueves 30 en Neuquén. «El área será afectada por vientos del sector noroeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h«, acotaron.

Las zonas que estarán afectadas desde la tarde hasta la noche inclusive son:

Cordillera y Zona baja de Huiliches.

Cordillera y Zona Baja de Lácar.

Cordillera, Sur y Zona baja de Aluminé.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Cordillera y Este de Loncopué.

Cordillera y Este de Picunches.

Cordillera y Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Cordillera y Sur de Chos Malal.

Cordillera y Sur de Minas.