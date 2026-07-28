Histórico acuerdo en Río Negro: la provincia se alía con el Hospital Italiano para la atención de alta complejidad

El Gobierno de Río Negro firmó un acuerdo marco con el Hospital Italiano y la Universidad del Hospital Italiano de Buenos Aires para reforzar el sistema provincial y garantizar respuestas de alta complejidad. «Esta alianza estratégica es por el futuro de la salud de los rionegrinos», destacó el gobernador Alberto Weretilneck.

El acuerdo incorpora al Hospital Italiano como socio estratégico de la provincia. El marco firmado establece mecanismos para derivaciones de pacientes de alta complejidad, teleconsultas, segundas opiniones médicas y seguimiento a distancia, tanto para adultos como para pediatría.

También prevé circuitos específicos para trasplantes, cirugías oncológicas y cardiovasculares, neurocirugías y otras prestaciones que requieren tecnología y equipos altamente especializados.

Derivaciones de alta complejidad, telemedicina y capacitaciones

El convenio fue rubricado por Weretilneck; el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis; la presidenta del IPROSS, Ivana Porro; y el director de Relaciones Institucionales del Hospital Italiano, Juan Carlos Tejerizo. El acto se desarrolló en Viedma, con la participación del intendente Marcos Castro, el gerente comercial del Italiano, Rubén Uriarte, y el coordinador del Área de Graduados de la Universidad del Hospital Italiano, Alfredo Mauricio Eymann, entre otras autoridades.

En paralelo, el gobernador adelantó que la próxima semana se realizará la reunión anual del Directorio del BID, instancia en la que se espera la aprobación de un financiamiento de 80 millones de dólares para modernizar integralmente el sistema sanitario rionegrino.

Explicó que una porción significativa de esos recursos se articulará con las líneas de trabajo que abre este convenio con el Hospital Italiano, en infraestructura, equipamiento y desarrollo de nuevas capacidades de atención.

«El Italiano es una de las instituciones líderes del país y nos ayudará a brindar una mejor atención médica a todos los vecinos y vecinas de Río Negro», remarcó el ministro Thalasselis. Puso el foco en la formación de recursos humanos: los profesionales rionegrinos podrán capacitarse, realizar interconsultas y acceder a tecnología de punta. «Se federaliza el conocimiento», enfatizó.

La presidenta del IPROSS, Ivana Porro, valoró que se trata de «un paso significativo para el sistema sanitario de la provincia, pero fundamentalmente para la salud de todas y todos los rionegrinos». Señaló que la firma amplía el convenio prestacional ya vigente con el Hospital Italiano, al que la obra social deriva numerosos afiliados con patologías complejas, y permitirá potenciar la telemedicina y los cursos de capacitación para equipos de salud en todo el territorio.

Uno de los ejes centrales será la formación continua. El acuerdo contempla rotaciones de residentes rionegrinos en el Hospital Italiano y de especialistas del Italiano en hospitales de Río Negro, además de becas, cursos y programas de actualización en distintas disciplinas.

A la vez, se abre la posibilidad de integrar a hospitales y profesionales de la provincia en redes de investigación clínica y proyectos de innovación tecnológica.

En representación del Hospital Italiano, Tejerizo afirmó: «Es un orgullo firmar este acuerdo marco con la provincia. Va a ser en beneficio de ambas instituciones. Muchas gracias, pueblo de Río Negro, por recibirnos y por darnos la posibilidad de llegar a ustedes a través de este proyecto».

El directivo enfatizó el carácter estratégico del vínculo para «federalizar la salud», en un contexto de profunda transformación de la medicina, con nuevas tecnologías que acortan los tiempos quirúrgicos, mejoran los resultados y abren tratamientos innovadores, especialmente en oncología.

El convenio fija líneas de cooperación en alta complejidad, telemedicina, investigación clínica y nuevas tecnologías, además de mecanismos de complementación prestacional para futuras derivaciones.