Kristalina Georgieva visitó Vaca Muerta: desde el encuentro con Rolando Figueroa al recorrido de YPF

La titular del organismo regresó a Buenos Aires en las primeras horas de la tarde. Foto: Emiliano Ortiz.

Las instalaciones de YPF en Loma Campana, el bloque que se considera como el kilómetro 0 del desarrollo de Vaca Muerta, fueron visitadas ayer por la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en el contexto del primer viaje de la economista búlgara a la Argentina como directora del organismo multilateral de crédito.

Los funcionarios, previamente, habían pasado por el aeropuerto de la ciudad de Neuquén, al que llegaron transportados por un avión de la Fuerza Aérea alrededor de las 9:20.

Allí fueron recibidos por el gobernador Rolando Figueroa, cuya presencia en un primer momento había sido descartada. La recepción también contó con la participación del ministro de Economía provincial, Guillermo Koenig, y de la senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA), Nadia Márquez.

«Fue una actividad protocolar, un procedimiento habitual cuando arriban autoridades nacionales o internacionales«, indicaron desde el Gobierno neuquino ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

Thank you, Governor @Rolo_Figueroa, for the warm welcome to Neuquén. Encouraging to learn how oil revenues are being invested in education and infrastructure to create more opportunities and support long-term growth. pic.twitter.com/jL4DOOU8v4 — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 28, 2026

El acto de bienvenida se hizo en una pequeña sala «vip», ubicada al lado el área de embarques internacionales. Una vez terminado el diálogo, que se extendió por más de 15 minutos, tanto el mandatario como la legisladora se retiraron por una puerta lateral sin hacer declaraciones.

El breve encuentro fue comentado más tarde por la jefa del FMI, quien en sus redes sociales agradeció la conversación con el gobernador y agregó: “Alentador enterarse de cómo los ingresos petroleros se están invirtiendo en educación e infraestructura para crear más oportunidades y apoyar el crecimiento a largo plazo”.

La previa de la visita de Kristalina Georgieva a Vaca Muerta

Georgieva comenzó su estadía en Argentina el lunes. La jornada incluyó una reunión con el presidente Javier Milei, una entrevista con su gabinete y una conferencia de prensa junto al ministro de Economía en la sede de la cartera que conduce Caputo.

Su itinerario culminó por la noche, con una exclusiva cena que reunió a banqueros, empresarios y agentes del mercado financiero, además de funcionarios del Gobierno nacional, en uno de los hoteles más exclusivos de Buenos Aires.

Desde la pista del Juan Domingo Perón la comitiva se movilizó en helicóptero hasta las oficinas de la gerencia no convencional de YPF en el ingreso a Loma Campana, cerca de la Ruta Provincial 17.

En las inmediaciones del aeropuerto tuvo lugar un importante operativo de seguridad, que contó con participación de la Policía provincial y efectivos de la PSA. El dispositivo no enfrentó mayores tensiones, más allá de una manifestación de organizaciones sociales que comenzó cuando la referente del FMI ya se había retirado.

Kristalina Georgieva en Vaca Muerta: la reunión con Horacio Marín

En las instalaciones de la petrolera nacionalizada Georgieva y Caputo se reunieron con el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, que luego de la visita publicó un mensaje en sus redes sociales destacando el potencial exportador de la cuenca.

“Les mostramos de primera mano la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía”, dijo el ejecutivo.

Tras el saludo correspondiente, y ya con los mamelucos colocados, el grupo partió a bordo de una flota de vehículos a una locación en la que pudieron apreciar cómo se realizan los pozos de Vaca Muerta.

Según pudo conocer este medio, Georgieva no solo observó los trabajos de perforación de un pad de pozos, sino que incluso ascendió a la torre de perforación desde la cual se hacen los pozos que tienen una extensión total de hasta 7 kilómetros.

“Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde se pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos”, detalló Marín.

Bajo un cielo nublado, que por momentos amenazó con reiniciar la lluvia que hace días se instaló en la región, la comitiva volvió a las oficinas de la petrolera, donde se hizo un almuerzo.

Una hora y media después, alrededor de las 13:30, emprendieron el regreso hacia el aeropuerto de la capital neuquina. El viaje, de poco menos de una hora en helicóptero, fue realizado con tres aeronaves, una de las cuales transportaba personal de Gendarmería nacional.

De acuerdo a lo que informó YPF, durante su estadía en Vaca Muerta, Georgieva y Caputo también se pusieron en contacto con empresas locales e internacionales que operan en la cuenca como TSB y Marbar, que se dedican a los servicios petroleros, además de SLB y DLS, especializadas en perforación y terminación.

Loma Campana, una de las estrellas de YPF en Vaca Muerta

Loma Campana es uno de los bloques estrella de la petrolera, ya que de sus pozos se obtiene el 16% de toda la producción de crudo de Argentina.

Las visitas a las torres de perforación que se encuentran dentro de su perímetro se convirtieron en un clásico en el último tiempo por parte de las autoridades nacionales e internacionales que llegan hasta la provincia para conocer de qué se trata de Vaca Muerta.

Durante la conferencia de prensa de anteayer, la conductora del FMI afirmó que el país se encuentra en “una posición mucho más sólida”, producto de un «trabajo mucho más arduo del gobierno y de la perseverancia y del sacrificio del pueblo argentino».

Señaló que “cuando hay estabilidad económica y financiera, el desempeño de la economía mejora”, y que hoy hay “un crecimiento en terreno positivo”. En esa línea ponderó la implementación de algunas medidas vinculadas a la llegada de inversiones, como el RIGI: “Esto nos ha llevado a 45.000 millones de dólares de inversión, lo que de aquí al futuro se traducirá en un mayor dinamismo de la economía argentina”.