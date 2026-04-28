Cinco plantas de interior que no se mueren con la calefacción ni con poca luz

Estas plantas son aliadas ideales para el invierno en casa. Fáciles de mantener, resistentes al frío interior, y perfectas para seguir disfrutando del verde todo el año.

Con la llegada del invierno, muchas plantas de interior sufren por el calor seco de la calefacción y la menor entrada de luz natural. Sin embargo, existen especies que resisten perfectamente estas condiciones y que además ayudan a purificar el aire, alegrar el ambiente y aportar un toque verde en los días más fríos.

Estas son cinco plantas que sobreviven al invierno sin problemas, incluso en ambientes con poca ventilación y luz escasa.

1. Sansevieria o “Lengua de suegra”

Lengua de suegra. Foto gentileza.-

Una de las más resistentes que existen. Tolera el aire seco de estufas y radiadores, la falta de riego y los espacios con luz tenue. Además, purifica el aire y crece lentamente sin pedir atención.

2. Zamioculca

Perfecta para principiantes. Vive bien en lugares oscuros y cálidos, no necesita riego frecuente y mantiene su color verde brillante todo el año. Incluso sobrevive en ambientes con calefacción continua.

3. Potus

Un clásico del interior. Es muy adaptable, tolera tanto la luz baja como los ambientes calefaccionados. Además, sus hojas colgantes decoran estantes y rincones apagados del hogar.

4. Aspidistra

Conocida como “la planta de hierro”, es una de las más rústicas: resiste polvo, calor, sombra y descuidos. No necesita luz directa ni humedad alta. Ideal para pasillos, baños o dormitorios.

5. Espatifilo

Además de ser resistente, florece incluso en invierno si tiene condiciones mínimas de luz. Soporta ambientes cerrados y secos, y es una de las mejores para eliminar toxinas del aire.

Consejo extra para cuidarlas en invierno

Alejalas de estufas o calefactores directos

Regá solo cuando la tierra esté seca : menos riego en invierno

: menos riego en invierno Limpiá el polvo de las hojas para que respiren mejor

para que respiren mejor Si podés, agrupalas cerca de una ventana o fuente de luz natural

Estas plantas son aliadas ideales para el invierno en casa. Fáciles de mantener, resistentes al frío interior, y perfectas para seguir disfrutando del verde todo el año.