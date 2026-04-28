Allanamientos en Roca por un robo agravado: secuestraron armas, municiones y droga en tres viviendas

Tres allanamientos simultáneos realizados en General Roca en el marco de una causa por robo agravado con uso de arma de fuego terminaron con el secuestro de armas, municiones y droga en distintos domicilios de la ciudad. Los procedimientos fueron encabezados por personal de la subcomisaría 69, con apoyo del COER, durante la tarde del domingo en varios inmuebles, entre ellos una vivienda ubicada sobre calle El Colibrí.

Qué encontraron en los operativos

Durante las diligencias, la Policía secuestró un arma de fuego de fabricación casera, un arma de hombro automática y municiones calibre 22.

Además, se hallaron tres bolsas con cogollos y una caja con ramas y hojas que, tras el test orientativo, dieron resultado positivo para cannabis sativa.

El Gabinete de Criminalística intervino en el secuestro del armamento, mientras que personal de Toxicomanías realizó las actuaciones sobre la sustancia incautada, con intervención de la Justicia Federal.

Dos personas notificadas

En el marco de la investigación, un hombre de 29 años fue demorado y notificado por la causa vinculada al robo agravado.

En tanto, una mujer de 38 años fue notificada por tenencia de estupefacientes, luego del hallazgo de la droga en uno de los inmuebles allanados.

La causa continúa para determinar la relación entre los elementos secuestrados y el hecho que dio origen a la investigación.