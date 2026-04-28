Auditarán las tasas municipales en la factura de energía ante «fuertes distorsiones» en Río Negro

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) inició una auditoría sobre las tasas municipales incorporadas en la factura de luz de Río Negro, en medio de reclamos de usuarios y cuestionamientos por el peso que esos conceptos tienen en el total a pagar.

El organismo solicitó información a todos los municipios y a las distribuidoras que operan en la provincia. El presidente del EPRE, Juan Bautista Justo, explicó que la revisión surgió tras detectar diferencias marcadas entre localidades. “A partir de decenas de reclamos y de lo que vamos viendo, detectamos una serie de distorsiones bastante fuertes, una ausencia de uniformidad entre los municipios en cuanto a qué se cobra y a quién”, señaló en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Los detalles de la factura eléctrica en Río Negro

Según detalló, la factura eléctrica está compuesta por el costo mayorista de la energía, el valor agregado de distribución y la carga impositiva. Entre ellos se encuentran el IVA, que va del 21% al 27%; el impuesto nacional al Débito y Crédito Bancario, de 1,2%; aportes voluntarios para bomberos y otros conceptos, de alrededor del 2,8%; y el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, que fue recientemente reducido al 1%.

A esos componentes se suman las tasas municipales, que promedian el 15%, aunque presentan variaciones según la localidad y el perfil de consumo. En algunos casos, esa carga puede alcanzar hasta el 50% del costo del servicio, indicaron desde el organismo de control.

Justo advirtió que en algunos casos el impacto local alcanza niveles muy altos. “Vemos que la tasa municipal equivale al 100% de la factura eléctrica, es decir del precio de la energía más el valor agregado de distribución”, sostuvo. En esos escenarios, explicó, si un usuario paga $100 por el servicio, suma otros $100 en conceptos municipales.

“Nos pareció prudente empezar a revisar esta situación, a partir de los hallazgos que fuimos detectando y del impacto que estas tasas tienen sobre la factura final que pagan los usuarios”, explicó Justo.

Factura de luz en Río Negro: qué revisará el EPRE y cuándo estarán los resultados

El organismo busca conocer cómo se calculan esas tasas, qué ordenanzas las respaldan y qué incidencia tienen sobre el monto final que pagan hogares, comercios y productores. Para eso, el pedido de información alcanzó a unos 40 municipios rionegrinos y a las tres distribuidoras de la provincia.

Entre algunos de los conceptos que serán revisados se encuentran los cargos por alumbrado público, mantenimiento y diferentes tasas o contribuciones municipales que son incorporadas a la boleta de luz. “En alumbrado público vemos mucha disparidad en los criterios que se utilizan para la distribución de esos costos”, sostuvo Justo.

La expectativa oficial es contar con un primer panorama en el corto plazo. Desde el EPRE indicaron que el objetivo es tener delimitada la información dentro de un plazo estimado de entre 30 y 60 días, para luego avanzar con correcciones donde se detecten irregularidades o desproporciones. Uno de los focos principales está puesto en el alumbrado público.

El titular del ente sostuvo que existe “mucha disparidad” en los criterios usados para distribuir esos costos y remarcó que, en algunos casos, el impacto termina siendo mayor sobre usuarios de menores recursos.

A la vez, aclaró que la revisión deberá contemplar la autonomía municipal. En ese sentido, remarcó que los servicios locales son regulados por cada comuna, aunque lo trasladado a la boleta eléctrica “tiene que respetar condiciones mínimas de razonabilidad”.

Qué puede pasar con las boletas de luz

Si la auditoría confirma distorsiones, la primera instancia será una negociación con los municipios para corregirlas. “A partir de un diálogo razonable deberíamos lograr que eso se corrija”, afirmó Justo.

También dejó abierta la posibilidad de fijar parámetros generales para ciertos cargos, como el alumbrado público, y reconocer solo costos considerados razonables dentro de la tarifa. No obstante, aclaró que aún es prematuro anticipar medidas concretas.

Justo señaló además que durante este año recibieron “decenas de casos” vinculados con este tema, lo que terminó acelerando una revisión integral de los conceptos municipales cargados en la factura eléctrica.