Más de 20 monjes budistas en prisión luego de ser detenidos con 112 kilos de droga en el aeropuerto de Colombo

Detuvieron a monjes cin droga en el aeropuerto de Colombo. Foto: Gentileza EFE.

Detuvieron a 22 monjes budistas en el aeropuerto internacional de Colombo tras encontrar en sus maletas 112 kilogramos de presunta droga, informaron funcionarios de las aduanas. La operación fue realizada por las autoridades de Sri Lanka.

El grupo fue interceptado por agentes de la Oficina de Narcóticos de la Policía (PNB) a su llegada procedente de Tailandia, informó el medio EFE.

Droga escondida en sus maletas

«Cada uno portaba aproximadamente cinco kilos de material vegetal que se sospecha es estupefaciente. Un total de 112 kilos«, declaró este lunes el portavoz de aduanas.

La operación se llevó a cabo gracias a información confidencial previa recibida por la PNB. Apenas aterrizaron, tanto los pasajeros como sus maletas quedaron inmediatamente bajo custodia.

El portavoz de Aduanas añadió que el material estaba empaquetado en bolsas transparentes, ocultas en dobles fondos del equipaje, indicó la agencia europea.

Monjes en prisión preventiva

Los 22 monjes fueron puestos en prisión preventiva durante siete días para ser interrogados nuevamente tras comparecer el domingo ante el Tribunal de Magistrados de Negombo, una ciudad al oeste del país, señalaron fuentes policiales al medio local The Daily Mirror.

La operación ilegal fue presuntamente coordinada por tres monjes de un templo en la zona de Jamburaliya. Se estima que abrían reclutado a otras 19 personas a través de Facebook.

El valor estimado de lo que llevaban supera los 1.100 millones de rupias (unos 3,6 millones de dólares) y «se trataba de cannabis Kush y hachís», agregó el medio local.