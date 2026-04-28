¿Hasta cuándo sigue el viento? El mapa de las zonas con ráfagas de más de 80 km/h en Neuquén y Río Negro este martes 28 de abril

El norte de la Patagonia transita este martes 28 de abril una de las jornadas más complicadas del otoño. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre un sistema de bajas presiones que generará condiciones de temporal en toda la región, con vientos de más de 100 km/h y lluvias que llegarán cuando el sol caiga.

En Neuquén, Cipolletti y Roca, la situación no será menor. Aunque la máxima llegará a los 20°C, el clima será inestable. Según el SMN durante el atardecer hay un 40% de probabilidad de chaparrones aislados.

Además, se espera que las ráfagas del sector oeste escalen hasta los 87 km/h, especialmente peligrosas en zonas de barda y descampados.

La cordillera de Neuquén y Río Negro serán el epicentro del viento y Zapala espera ráfagas de más de 100 km/h

La zona centro y la cordillera sur de Neuquén serán las áreas más afectadas por la violencia de las ráfagas:

Zapala: es el punto crítico de la provincia con ráfagas previstas de hasta 106 km/h . Se esperan lluvias fuertes con una probabilidad de hasta el 70%.

es el punto crítico de la provincia con ráfagas previstas de hasta . Se esperan lluvias fuertes con una probabilidad de hasta el 70%. San Martín de los Andes: las ráfagas alcanzarán los 97 km/h . El ambiente será frío, con una máxima de 12°C y cielo cubierto durante todo el día.

las ráfagas alcanzarán los . El ambiente será frío, con una máxima de 12°C y cielo cubierto durante todo el día. Bariloche y La Angostura: el temporal traerá lluvias persistentes y vientos de 87 km/h, con una temperatura máxima que no superará los 11°C.

Qué pasa con el viento en el valle medio y la costa de Río Negro este martes 28 de abril