Bayahíbe, Saona y Catalina: el Caribe más elegido que combina playas, naturaleza y aventura

Playa Dominicus, ubicada en Bayahíbe (La Romana), es una paradisíaca playa de arena blanca y aguas turquesas.

Pensar en el Caribe suele ser pensar en playas, pero en Bayahíbe la experiencia va un poco más allá. Este antiguo pueblo de pescadores, hoy reconvertido en destino turístico, mantiene ese equilibrio entre lo simple y lo organizado: casas de colores, colmados donde una cerveza fría marca el ritmo del atardecer y una infraestructura preparada para recibir visitantes de todo el mundo.

Desde aquí parten la mayoría de las excursiones hacia dos de los puntos más buscados del país: Isla Saona y Isla Catalina. Pero antes, el propio Bayahíbe tiene lo suyo.

Playas y vida en Bayahíbe

Entre las más destacadas aparece Playa Dominicus, la primera del Caribe con certificación Bandera Azul, con aguas cálidas y arena clara. También se suman Playa del Oeste, en Catalina; Playa Catuano, en Saona, una de las más extensas y preservadas, y Palmilla, más tranquila y menos masiva.

El destino combina relax con actividades: tiene parques nacionales con biodiversidad única perfectos para el senderismo y la observación de fauna. También puedes explorar formaciones rocosas impresionantes y rica historia cultural, o visitar islas paradisíacas famosas por sus playas vírgenes y aguas turquesas. Cada uno de estos lugares te brindará una experiencia inolvidable en contacto con la naturaleza y la cultura local.

El destino combina relax con actividades.

Hay paseos en barco hasta snorkel, senderismo o visitas a sitios como la Cueva del Puente, un espacio cargado de historia taína. Ubicada en el Parque Nacional del Este, esta cueva fue utilizada por comunidades indígenas como refugio y espacio ceremonial, dejando rastros de su presencia en forma de petroglifos y arte rupestre. La cueva recibe su nombre debido a una formación rocosa que asemeja un puente natural. En su interior, se pueden observar diversas especies de murciélagos y formaciones de estalactitas y estalagmitas que han tardado siglos en formarse.

El Parque Nacional del Este es un tesoro natural en la República Dominicana, conocido por sus playas vírgenes, aguas cristalinas y rica biodiversidad. Establecido en 1975, protege manglares, arrecifes de coral y una gran variedad de flora y fauna, incluyendo especies endémicas. Es un lugar ideal para actividades como senderismo, buceo y snorkel, y ofrece la oportunidad de explorar sitios arqueológicos con arte rupestre taíno. Además, es hogar de manatíes y tortugas marinas.

La gastronomía es otro de los puntos fuertes. Pescados frescos, langosta, tostones, mangú o el clásico plato dominicano conocido como “la bandera” forman parte de la experiencia, tanto en restaurantes como Las Palmas, Trocadero o Cadaqués, como en puestos más informales sobre la playa.

Isla Saona, naturaleza y calma

Isla Saona aparece como uno de los paisajes más icónicos del país.

A pocos kilómetros, dentro del Parque Nacional Cotubanamá, Isla Saona aparece como uno de los paisajes más icónicos del país. Su famosa piscina natural permite caminar decenas de metros con el agua a la altura de la cintura, rodeado de estrellas de mar.

La isla combina playas de arena blanca con vegetación densa y una particularidad: tiene población permanente. En Mano Juan, un pequeño pueblo de pescadores, es posible conocer la vida local y visitar un santuario de tortugas.

Las excursiones suelen incluir traslado en catamarán, almuerzo caribeño, música y tiempo libre. Hay opciones clásicas y otras más completas, como las que incorporan visitas a zonas menos transitadas o al propio poblado.

Isla Catalina, el mundo bajo el agua

Si Saona es paisaje, Catalina es profundidad. Es uno de los mejores puntos del Caribe para snorkel y buceo, gracias al arrecife de coral que la rodea.

Es uno de los mejores puntos del Caribe para snorkel y buceo.

Sitios como “El Muro”, una pared submarina que desciende hasta los 100 metros, o “El Acuario”, más accesible, permiten explorar una biodiversidad que incluye peces tropicales, rayas y caballitos de mar. Para los más curiosos, incluso hay restos históricos: en sus aguas se encontró un cañón vinculado al pirata Capitán Kidd.

En superficie, las playas vírgenes y la tranquilidad completan la experiencia.

Cómo visitarlas

Tanto Saona como Catalina se recorren mediante excursiones en barco o catamarán, generalmente con salida desde Bayahíbe o La Romana. Los tours suelen incluir traslados desde hoteles, actividades guiadas y buffet típico.

Hay opciones para todos los perfiles: desde salidas clásicas hasta experiencias VIP que suman paradas en lugares como Altos de Chavón, una villa de estilo mediterráneo a orillas del río.

La isla Saona combina playas de arena blanca con vegetación y tiene población permanente.

Un Caribe para elegir

Saona y Catalina no compiten: se complementan. Una invita a desconectar en paisajes casi intactos; la otra, a explorar lo que ocurre bajo el agua. Bayahíbe, en el medio, funciona como puerta de entrada y punto de equilibrio. El resultado es un circuito completo, donde el Caribe no es solo descanso, sino también recorrido, historia y experiencia.

Cuánto sale ir a Bayahíbe y como conviene comprar

Según un análisis de precios de Despegar, los vuelos a Punta Cana desde Buenos Aires tienden a ser más económicos en junio y agosto. Considerando los patrones estacionales, reservar con anticipación para estos meses podría ofrecerte las mejores tarifas.

Basado en datos históricos, es recomendable planificar tu compra con al menos 2 a 3 meses de anticipación para maximizar el ahorro. Precio mas barato actual: desde $ 1.023.178. A su vez, el hotel más económico de 5 noches para 2 adultos en junio, sale US$260.