Antes de sancionar: la nueva estrategia de Río Negro frente a consumos problemáticos en el Estado

El Gobierno de Río Negro presentó la guía de actuación para intervenir en situaciones de consumos problemáticos dentro de la administración pública provincial. La herramienta, formalizada a través del decreto N° 297/2026, busca establecer un abordaje integral que priorice el acompañamiento de las y los trabajadores antes que las sanciones disciplinarias.

El instrumento fue elaborado de manera articulada entre la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y el área de Salud, con participación de equipos técnicos y programas específicos.

El plan apunta a dar respuestas integrales frente a los consumos problemáticos dentro del Estado

Durante la presentación, se remarcó que el objetivo central es brindar respuestas concretas ante una problemática que atraviesa a toda la sociedad y que también impacta en los ámbitos laborales.

«La idea tiene como objeto principal establecer un plan de abordaje integral frente a las situaciones de consumos problemáticos que puedan involucrar a trabajadoras y trabajadores de la administración pública provincial», se explicó durante el acto.

Además, se destacó la necesidad de un enfoque colectivo: «Entendemos que los consumos problemáticos constituyen una problemática de salud colectiva que requiere el compromiso de todos los actores. En este sentido, la inclusión, el acompañamiento y las respuestas comunes y participativas se consolidan como ejes fundamentales para su abordar».

Un cambio de enfoque: del castigo al acompañamiento

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, valoró el trabajo conjunto y el proceso de construcción de la guía, que demandó más de un año. «El ida y vuelta con las áreas de recursos humanos es permanente y así lo hicimos para llegar a este texto ordenado, guía de actuación, trabajando ya hace más de un año en esta guía».

En ese sentido, subrayó que la herramienta busca modificar la lógica previa: «Hasta ahora todo derivaba en un trámite disciplinario y el trabajador era sancionado, exonerado, fuera del Estado provincial. Eso es lo que nos preocupó y nos motivó a tener una herramienta para darle al trabajador una posibilidad antes de llegar a ese punto límite».

La funcionaria explicó que, a partir de ahora, se priorizará la detección temprana y el acompañamiento, «primero entenderlo, tenderle la mano y ayudarlo. Como es la política del gobierno, tener una mano a cada uno de los rionegrinos que necesita ayuda».

No obstante, aclaró que el nuevo esquema también contempla límites: «Si esa persona no va a aceptar nuestra ayuda y no se va a someter al tratamiento que estamos ofreciendo, lamentablemente tendremos que seguir el curso por las vías normales disciplinarias».

Un cambio cultural en el abordaje

La directora de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud, Norma Mora, destacó la necesidad de un enfoque integral y sin estigmas. «Trabajar en este tema requiere un profundo compromiso por aceptar el dolor ajeno, por mirar el padecimiento y desprendernos de todos los estigmas y la discriminación, y poder entender que estamos frente a una enfermedad».

La herramienta fue elaborada de manera articulada entre distintas áreas provinciales.

También advirtió sobre la magnitud del problema a nivel global: «En este momento los consumos problemáticos a nivel mundial están en el quinto lugar de prevalencia, junto con la salud mental».

En relación a la guía, subrayó que apunta a ordenar las intervenciones, «tenemos que arbitrar medidas desde el conocimiento científico para dar la respuesta más oportuna y construir un cambio cultural». Y remarcó la importancia de «combinar acompañamiento con límites, requiere ser contenido, acompañado, con límites y con procedimientos específicos para alcanzar una estrategia terapéutica».

El rol del Estado y la intervención profesional

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, subrayó la responsabilidad del Estado frente a estas situaciones dentro del ámbito laboral. «Estamos hablando de consumos problemáticos en el ámbito laboral y principalmente de nuestros compañeros de trabajo. Tenemos la responsabilidad y la oportunidad de acompañar de una forma profesional y sin mirar para el costado».

Además, remarcó la necesidad de intervenciones adecuadas: «No es cualquier intervención. Se necesita un diseño ordenado, con evidencia, para poder abordar estas situaciones».

El funcionario también advirtió que se trata de procesos complejos y prolongados, «sabemos que los consumos y las adicciones no son enfermedades agudas, no se van a resolver en el corto plazo y van a requerir acompañamiento».

En ese sentido, destacó la importancia del seguimiento, «toda implementación requiere seguimiento, evaluación y el compromiso de cada una de las áreas».

Finalmente, enfatizó el deber del Estado de actuar, «creo que ocuparnos, detectar, acompañar y limitar cuando debamos hacerlo es nuestra obligación y habla bien de nosotros como Estado».

Claves de la nueva guía

Abordaje integral de los consumos problemáticos en el ámbito laboral estatal.

Prioridad en la detección temprana y el acompañamiento.

Intervención interdisciplinaria con participación de distintas áreas.

Capacitación a trabajadores y equipos de recursos humanos.

Aplicación de sanciones solo como última instancia.

Participaron de la presentación la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra; el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis; la directora de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos, Norma Mora; y la titular del IPAP, Juana Benítez, junto a equipos técnicos, representantes de Recursos Humanos de distintos organismos, gremios y referentes de instituciones académicas como la Universidad Nacional de Río Negro.