Recolección de hojas de otoño de CLIBA: adónde van las bolsas con el residuo

El camión de CLIBA que colecta el barrido de calles, también se llevará las bolsas de hojas de la vereda (foto Florencia Salto)

«No hay un costo extra por el servicio, la recolección de hojas en bolsa, es parte del servicio de higiene y limpieza de la ciudad» dijo el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert. La recolección de las hojas se lleva a cabo de dos a tres veces por semana en la zona atendida por el servicio de barrido y limpieza de Cliba, explicó el funcionario.

En la zona céntrica (sectores centro este, centro oeste y sur) el levantamiento de hojas en bolsa se realiza seis días de la semana, como el de los residuos domiciliarios. «El camión de la basura, no se llevará las hojas, solo levantará esas bolsas el camioncito que recolecta el barrido de calles», aclaró Haspert.

Indicó que los restos de poda o limpieza de patios, no se levantarán, porque corresponde que ese residuo sea llevado a los centros de transferencia que funcionan en Neuquén, tanto en la calle Novella en el oeste, como en la calle Boerr, en el sureste de la ciudad.

Consultado respecto adónde van las hojas embolsadas, Haspert aclaró que el producido tanto de la barredora de hojas como el resultado del barrido de calles y espacios verdes, se deposita en la compostera municipal, que funciona en el Complejo Ambiental Neuquén.

Trabajos en la compostera municipal (gentileza)

«No nos puede pasar que en una tormenta fuerte, los sumideros se nos tapen con las hojas de otoño, por eso se implementó el servicio de las barredoras y el trabajo manual en los espacios verdes», sostuvo Haspert.

Recordó que en la ciudad, hay 360 kilómetros de desagües pluviales. La recolección de hojas de otoño, tanto en forma manual por parte de las cuadrillas de limpieza urbana forman parte del denominado del operativo «plan otoño», que incluye el control y habilitación de la poda de estación.

Cómo se hace la compostera

La compostera comienza a funcionar en esta época en el CAN de Neuquén capital. «Ahora comenzó el depósito de hojas secas y chipeado vegetal y se procesa hasta octubre, que comienza la cosecha» de tierra hecha humus, que luego en noviembre se mezcla con la tierra para distintos usos» del suelo, sostuvo el funcionario.

a compostera municipal funciona en el Complejo Ambiental Neuquén (foto gentileza)

Describió que ese repositorio vegetal recibe solo las hojas de otoño, el barro limpio de los sumideros de la ciudad, el resultado del chipeado (trozos chiquitos) de la poda que se recibe en los dos centros de transferencia que funcionan en la ciudad y el guano de los clubes hípicos con los que tiene convenio el municipio.

Los barrios que generan más hojas

Hasper destacó que las calles donde se realiza el barrido de calles, son las que se observan a simple vista con las bolsas con hojas para que el camión recolector lleve el producido a la compostera del CAN.

Destacó que la ciudad tiene entre 9 y 11 pulmones verdes en diferentes sectores, donde la recolección de hojas es constante los próximos cuatro meses.

La recolección de las bolsas con las hojas de otoño se incorporó como parte del servicio de la nueva concesión de Cliba en Neuquén capital (foto Florencia Salto)

Y agregó que de los sectores barriales, Río Grande y Jardines del Rey son los barrios en donde el trabajo de recolección de hojas es continuo en los próximos meses, debido a la diversidad de especies de hojas caducas, ya que «mientras en algunos sectores los árboles ya están prácticamente sin hojas, hay otros, que recién dentro de dos meses comienzan a tirar» su follaje de estación.