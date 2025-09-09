Cuándo sembrar césped en primavera y cómo lograr que crezca como un colchón fuerte

Después de sembrar, es importante mantener la humedad constante durante los primeros 15 a 20 días.

El césped es una de las coberturas más elegidas para parques y jardines porque brinda frescura, mejora la estética y permite disfrutar más de los espacios al aire libre. Después de los fríos del invierno, la primavera trae las condiciones perfectas para sembrar: temperaturas suaves, más horas de sol y la humedad justa. Pero no alcanza con tirar las semillas sobre la tierra: hay pasos fundamentales que marcarán la diferencia.

Sembrar en el momento correcto y preparar bien el terreno asegura que las semillas germinen rápido y desarrollen raíces firmes. De lo contrario, el resultado puede ser un pasto ralo, amarillento o lleno de calvas que obligan a resembrar más adelante.

El mejor momento para sembrar

En la mayor parte del país, septiembre y octubre son los meses más recomendados para sembrar césped. El clima templado, con mínimas que ya no bajan de los 10 °C, favorece la germinación. En zonas más frías conviene esperar a mediados de octubre o principios de noviembre, cuando el riesgo de heladas haya pasado.

En regiones más cálidas, como el norte o el litoral, incluso se puede adelantar la siembra a fines de agosto, siempre que la tierra esté húmeda y la temperatura acompañe.

Cómo preparar el suelo

Antes de esparcir las semillas, el terreno debe estar bien preparado. Lo ideal es remover la tierra a unos 10 o 15 centímetros de profundidad, retirar piedras y raíces y nivelar con un rastrillo. Si el suelo es muy arcilloso, conviene mezclar con arena para mejorar el drenaje.

Un tip clave es aplicar compost o tierra fértil en la superficie. Esto aporta nutrientes y mejora la estructura del terreno, lo que permite que las raíces se desarrollen más rápido y con mayor fuerza.

Riego y cuidados iniciales

Después de sembrar, es importante mantener la humedad constante durante los primeros 15 a 20 días. Lo recomendable es realizar riegos suaves y frecuentes, evitando encharcamientos que podrían pudrir las semillas.

El primer corte se hace cuando el césped alcanza unos 8 a 10 centímetros. Conviene hacerlo con cuchillas bien afiladas y no cortar más de un tercio de la hoja en una sola vez. Este primer mantenimiento ayuda a que el pasto se afiance y crezca parejo.

Errores comunes a evitar

Sembrar demasiado profundo: las semillas deben quedar apenas cubiertas con tierra.

Regar en exceso: el exceso de agua puede favorecer hongos y asfixiar las raíces.

Usar demasiada semilla en poco espacio: genera competencia y debilita el césped.

Cortar muy al ras en los primeros meses: retrasa el crecimiento y quita fuerza a la planta.

Un césped más fuerte y duradero

Con los cuidados correctos, en pocas semanas el césped comienza a cubrir la superficie con un verde intenso. Mantenerlo saludable dependerá de la constancia en el riego, el corte y la fertilización periódica.

La primavera es la gran oportunidad de empezar de cero o revitalizar el pasto del jardín. Siguiendo estos pasos, el resultado será un césped fuerte, fresco y duradero para disfrutar durante todo el verano.