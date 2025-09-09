Cuándo sembrar césped en primavera y cómo lograr que crezca como un colchón fuerte
La primavera es el momento ideal para renovar el césped o crear un nuevo manto verde en el jardín. Sin embargo, elegir bien el momento y aplicar algunos cuidados básicos es clave para que crezca parejo, fuerte y sin manchas.
El césped es una de las coberturas más elegidas para parques y jardines porque brinda frescura, mejora la estética y permite disfrutar más de los espacios al aire libre. Después de los fríos del invierno, la primavera trae las condiciones perfectas para sembrar: temperaturas suaves, más horas de sol y la humedad justa. Pero no alcanza con tirar las semillas sobre la tierra: hay pasos fundamentales que marcarán la diferencia.
Sembrar en el momento correcto y preparar bien el terreno asegura que las semillas germinen rápido y desarrollen raíces firmes. De lo contrario, el resultado puede ser un pasto ralo, amarillento o lleno de calvas que obligan a resembrar más adelante.
El mejor momento para sembrar
En la mayor parte del país, septiembre y octubre son los meses más recomendados para sembrar césped. El clima templado, con mínimas que ya no bajan de los 10 °C, favorece la germinación. En zonas más frías conviene esperar a mediados de octubre o principios de noviembre, cuando el riesgo de heladas haya pasado.
En regiones más cálidas, como el norte o el litoral, incluso se puede adelantar la siembra a fines de agosto, siempre que la tierra esté húmeda y la temperatura acompañe.
Cómo preparar el suelo
Antes de esparcir las semillas, el terreno debe estar bien preparado. Lo ideal es remover la tierra a unos 10 o 15 centímetros de profundidad, retirar piedras y raíces y nivelar con un rastrillo. Si el suelo es muy arcilloso, conviene mezclar con arena para mejorar el drenaje.
Un tip clave es aplicar compost o tierra fértil en la superficie. Esto aporta nutrientes y mejora la estructura del terreno, lo que permite que las raíces se desarrollen más rápido y con mayor fuerza.
Riego y cuidados iniciales
Después de sembrar, es importante mantener la humedad constante durante los primeros 15 a 20 días. Lo recomendable es realizar riegos suaves y frecuentes, evitando encharcamientos que podrían pudrir las semillas.
El primer corte se hace cuando el césped alcanza unos 8 a 10 centímetros. Conviene hacerlo con cuchillas bien afiladas y no cortar más de un tercio de la hoja en una sola vez. Este primer mantenimiento ayuda a que el pasto se afiance y crezca parejo.
Errores comunes a evitar
- Sembrar demasiado profundo: las semillas deben quedar apenas cubiertas con tierra.
- Regar en exceso: el exceso de agua puede favorecer hongos y asfixiar las raíces.
- Usar demasiada semilla en poco espacio: genera competencia y debilita el césped.
- Cortar muy al ras en los primeros meses: retrasa el crecimiento y quita fuerza a la planta.
Un césped más fuerte y duradero
Con los cuidados correctos, en pocas semanas el césped comienza a cubrir la superficie con un verde intenso. Mantenerlo saludable dependerá de la constancia en el riego, el corte y la fertilización periódica.
La primavera es la gran oportunidad de empezar de cero o revitalizar el pasto del jardín. Siguiendo estos pasos, el resultado será un césped fuerte, fresco y duradero para disfrutar durante todo el verano.
