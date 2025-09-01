Las tres flores ideales para sembrar en septiembre en maceta y llenar de color tu casa en verano

Al sembrar en maceta, asegurate de que tengan buen drenaje y de elegir un sustrato liviano y nutritivo. Con estos simples cuidados, tus flores crecerán sanas y llenarán de color tu casa durante todo el verano.

Con la llegada de la primavera, el clima se vuelve más amigable y las plantas encuentran las condiciones ideales para crecer. Sembrar en esta época asegura un desarrollo vigoroso, siempre que elijas especies que se adapten bien a macetas y espacios reducidos.

Además, septiembre ofrece días más largos y soleados, lo que favorece la germinación y el fortalecimiento de las raíces. Apostar por flores que florezcan en verano no solo embellece la casa, también crea un ambiente más alegre y acogedor.

Petunias: resistencia y color inagotable

Fotos gentileza.-

Las petunias son un clásico de la primavera y el verano. Se adaptan muy bien a macetas y balcones, soportan el sol directo y regalan flores en tonos vibrantes como rosa, violeta, rojo o blanco. Lo ideal es ubicarlas en un lugar luminoso y regarlas con frecuencia, evitando encharcar la tierra.

Caléndulas: fáciles y con efecto protector

Además de sus pétalos anaranjados y amarillos que iluminan cualquier espacio, las caléndulas ayudan a repeler plagas en el jardín. Se siembran sin complicaciones y florecen rápidamente, convirtiéndose en una opción ideal para quienes recién comienzan en la jardinería. Requieren buena exposición al sol y un riego moderado.

Alegrías del hogar: color en semisombra

Si buscás una opción que no dependa tanto del sol directo, las alegrías son perfectas. Sus flores, que van del rosa al fucsia y al blanco, se desarrollan muy bien en balcones con semisombra o espacios interiores luminosos. Necesitan riego constante para mantener el sustrato húmedo y prolongar su floración.

Un tip final

Al sembrar en maceta, asegurate de que tengan buen drenaje y de elegir un sustrato liviano y nutritivo. Con estos simples cuidados, tus flores crecerán sanas y llenarán de color tu casa durante todo el verano.