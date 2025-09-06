Por qué el potus tiene las hojas marrones o amarillas: causas y cómo solucionarlo

Si tu potus tiene las hojas marrones, puede ser por exceso de riego, falta de luz o ambiente seco.

El potus es una de las plantas de interior más elegidas en los hogares argentinos por su resistencia, facilidad de cuidado y la belleza de su follaje verde intenso. Sin embargo, no siempre luce saludable: muchas veces las hojas comienzan a secarse o a mostrar manchas marrones que preocupan a los amantes de la jardinería. ¿Qué está pasando con la planta? ¿Se puede recuperar?

A continuación, repasamos las principales causas de este problema y los consejos más prácticos para devolverle vitalidad al potus.

Riego: exceso o falta de agua

Uno de los motivos más frecuentes de las hojas marrones en el potus es el riego inadecuado. Cuando hay exceso de agua, las raíces se asfixian y aparecen manchas oscuras que terminan debilitando la planta. En cambio, si falta agua, las hojas se tornan secas y quebradizas, con un tono marrón en las puntas.

La clave está en regar solo cuando la capa superior de la tierra esté seca al tacto y siempre en macetas con buen drenaje.

Luz y temperatura: enemigos silenciosos

El potus no tolera el sol directo durante varias horas. La exposición excesiva quema sus hojas y deja marcas marrones difíciles de revertir. Por el contrario, una falta de luz hace que pierda vigor y que el follaje se deteriore.

Lo ideal es ubicar la planta en un lugar con luz indirecta brillante y temperaturas estables entre 18 y 27 °C. Los cambios bruscos o la cercanía a fuentes de calor también favorecen la aparición de hojas marrones.

Humedad ambiental y fertilización

Otro factor a tener en cuenta es la humedad del ambiente. En casas muy secas, sobre todo en invierno con calefacción, el potus sufre y lo manifiesta con puntas marrones. Pulverizar agua sobre las hojas o colocar un recipiente con agua cerca ayuda a mejorar las condiciones.

Además, el exceso de fertilizante o la acumulación de sales en el sustrato puede “quemar” las raíces y reflejarse en manchas marrones. Lo recomendable es abonar con moderación, una vez al mes en primavera y verano, y hacer un lavado de tierra de vez en cuando.

Enfermedades y plagas

Aunque es resistente, el potus no está exento de sufrir ataques de hongos o bacterias. Estos generan manchas marrones rodeadas de un halo amarillento. En estos casos, conviene retirar las hojas afectadas, mejorar la ventilación y, si es necesario, aplicar un fungicida específico.

Las plagas como cochinillas o ácaros también pueden debilitar la planta y producir decoloraciones en el follaje.

Cómo recuperar el potus

Detectar a tiempo la causa de las hojas marrones del potus es fundamental para salvarlo. Con un riego equilibrado, buena luz indirecta, humedad adecuada y fertilización moderada, la planta puede recuperarse y volver a mostrar el verde intenso que la caracteriza.

La observación diaria es clave: pequeñas señales como puntas secas, hojas amarillas o manchas marrones anticipan problemas que se solucionan con simples ajustes en el cuidado.