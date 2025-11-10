Diez plantas de exterior ideales para sembrar en noviembre: crecen rápido y resisten todo

La primavera es una explosión de colores gracias a la llegada de la primavera. Foto gentileza.

Con la llegada de noviembre, la primavera estalla con días más cálidos y llenos de luz. Es el momento perfecto para plantar una variedad de flores y hortalizas que llenarán tu jardín de color y vida durante los próximos meses.

El buen tiempo parece inyectarnos una energía extra para poner las manos en la tierra, arreglar nuestras macetas, plantar algunas semillas, y empezar a darle forma a esos espacios que seguramente disfrutaremos en las tardes y nochecitas que se vienen.

Diez plantas de exterior para cultivar en noviembre:

Girasoles

Fotos gentileza.



Los girasoles son un símbolo de la primavera y el verano. Plantalos en noviembre para disfrutar de sus majestuosas flores durante los meses más cálidos. Necesitan mucho sol y un suelo bien drenado.

Caléndulas



Las caléndulas son resistentes y se adaptan bien a diferentes condiciones climáticas. Plantarlas en noviembre asegura una explosión de color naranja y amarillo en tu jardín durante la primavera.

Lupinos



Estos bellos florales en tonos azules, púrpuras y rosas crecen bien en climas templados. Noviembre es ideal para sembrarlos y asegurarte de que florezcan en plena primavera.

Lavanda



La lavanda es una planta perenne que se adapta bien al clima primaveral. Su siembra en noviembre permite que crezca vigorosamente, ofreciendo su característico aroma en tu jardín.

Tomates



El tomate es un clásico de la primavera. Plantarlos en noviembre asegura que tengas tiempo suficiente para que maduren antes de las altas temperaturas del verano.

Albahaca



La albahaca es una hierba aromática ideal para plantar en noviembre. Crece rápido y te proporcionará hojas frescas para tus platos veraniegos.

Petunias



Las petunias, con su amplia gama de colores, son perfectas para llenar de vida cualquier jardín. Plantarlas en noviembre garantiza una floración continua durante toda la primavera y el verano.

Zanahorias



Si te gustan las hortalizas, noviembre es un buen mes para sembrar zanahorias. Este tubérculo necesita un suelo bien trabajado y crecerá bien con las temperaturas templadas de la primavera.

Glicinas



Las glicinas son trepadoras que adornarán pérgolas y muros con sus racimos de flores violeta. Plantalas en noviembre para disfrutar de su belleza a medida que avanza la primavera.

Crisantemos



Aunque se asocian más con el otoño, en el hemisferio sur, plantar crisantemos en noviembre permite disfrutar de su floración justo cuando las temperaturas suben, añadiendo color a tu jardín.

Cómo preparar el jardín para la llegada de la primavera:

– En los canteros: desmalezar, agregar compost

– Podar las gramineas que ya empezaron a brotar

– Controlar cochinillas, pulgones y ácaros. Identificar y controlar hormigueros (más abajo, una receta para combatirlos)

– Plantar las bulbosas de verano como dalias, nardos y gladiolos.

– Fertilizar: Podés introducir 1 cm de compost removiendo un poco la tierra vieja, sin dañar las raícer.

– Colocar tutores: Muchas herbáceas perennes (dalias, Salvia leucantha) y anuales (cleomes y cosmos) necesitan tutores para que no se caigan por el peso de las flores.

Otro tipo de primavera para cuidar el jardín es el cuidado de las siempre exuberantes glicinas. Después de su floración, pueden podarse para generar un crecimiento más vigoroso y obtener la sombra deseada.

Encontrá más noticias sobre BIENESTAR haciendo clic acá.

¿Querés recibir nuestro newsletter? Suscribite acá y te llega todos los miércoles y sábados a tu correo.